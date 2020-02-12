Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

Подробнее о событии

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:29

Польша обратилась в «Газпром» за информацией в рамках расследования против «Северного потока-2»

Новостной фронт00:57

Польша запросила у «Газпрома» документы для расследования по «Северному потоку-2»

Новый Калининград.Ru04:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Политика

Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов

Президенты России после сложения своих полномочий смогут получить пожизненный статус сенаторов Совета Федерации.
Известия вчера в 09:59
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в атаках на мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и сирийские правительственные войска в атаке на мирных жителей.
Коммерсантъ 04:11
Экономика

«Ростелеком» получит долю в Tele2

Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.
Компания 04:30
Происшествия

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании

Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Lenta.ru 01:10
Политика

Ермак заявил, что поставки воды в Крым не обсуждались с Козаком

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что поставки воды в Крым не обсуждались с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
Народные новости 04:08
Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.
Вести.Ru 04:30
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В 2019 году в России самыми угоняемыми автомобилями стали азиатские модели.
Повестка дня 03:03
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 10 февраля в 04:42
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 10 февраля в 10:25
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра

Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Коммерсантъ 02:36
Политика

Выборы в Донбассе должны пройти по украинским законам, заявил Ермак

Ранее Ермак, занимая должность советника президента Украины Владимира Зеленского, заявлял, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
РИА Новости 04:46
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным ужаснейшей в своей жизни

В статье для «Украинской правды» политик назвал ночь переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «ужаснейшей» в своей жизни.
News.ru 02:24
Происшествия

Взрыв произошел в офисе почтовой компании в Амстердаме

В почтовом офисе в Амстердаме произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Газета.Ru 02:56
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 10 февраля в 01:00
Космос

Космический зонд Solar Orbiter отправился к Солнцу

Как передает ИА REGNUM, Solar Orbiter предназначен для исследования Солнца, включая полярные части звезды, недоступные для наблюдения с Земли.
Замана вчера в 17:00
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 03:10
Автоспорт

«Ред Булл» показал свой болид на новый сезон

Команда «Формулы-1» «Ред Булл» официально презентовала новый болид на сезон-2020.
Матч ТВ 04:19
Экономика

ЦБ раскрыл детали сделки по продаже Сбербанка

Пакет акций банка, принадлежащий регулятору, оценивается примерно в 2,8 трлн руб. Напомним, сегодня, 11 февраля, законопроект, предусматривающий выход ЦБ из капитала Сбербанка и определяющий порядок и условия продажи его акций правительству, был передан в кабинет министров.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика

Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
RT на русском 02:58
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Рифей-Пермь вчера в 12:08
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
Автоспорт

Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса

Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
Спорт день за днем 03:32
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы

Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец заявил, что никакой задолженности у России перед Советом Европы нет.
RT на русском 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное