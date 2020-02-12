Общество
RT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .Интерфаксвчера в 18:21
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Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Происшествия
На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов
Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
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Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Политика
В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку
Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
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Путин назвал основную задачу экономической повестки
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры Huawei P40 Pro
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Политика
Новый глава офиса президента Украины рассказал о планах на Донбасс
Андрей Ермак, назначенный накануне главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, назвал приоритеты в своей работе.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Гаджеты
Samsung представил смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip
РИАМО – 12 фев. На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила складной смартфон Galaxy Z Flip, который оборудован экраном из гибкого стекла, сообщает Газета.ru.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера Skoda
Политика
Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена
Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Польша захотела европейскую Россию без Крыма
Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин
Экономика
Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей
Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Здоровье
В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов
В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
Происшествия
В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»
Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо
Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением
Президент России Владимир Путин не приветствует торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
Общество
Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»
Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Кино
Российский прокат возглавили «Хищные птицы»
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Происшествия
Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге
Общество
Голикова рассказала о процедуре выплат ветеранам к 75-летию Победы
Происшествия
В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.