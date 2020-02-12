Общество

RT на русскомRT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

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Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:07

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Происшествия

На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Известия 03:33
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Политика

В Раде заявили о попадании Зеленского в идеологическую ловушку

Депутат Рады Вадим Новинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку после того, как решил признать руководство СССР, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны, пишут украинские СМИ.
Газета.Ru 00:34
Политика

Путин назвал основную задачу экономической повестки

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
РИА Новости 05:58
Гаджеты

Опубликованы новые рендеры Huawei P40 Pro

В Сети появились новые рендеры смартфона Huawei P40 Pro, пишет iXBT.Судя по опубликованным снимкам, аппарат получит сдвоенную фронтальную камеру, а также основную камеру с пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 04:48
Происшествия

«Чеченский волк» вновь нарушил ПДД в Санкт-Петербурге

Obzor.io 04:50
Политика

Новый глава офиса президента Украины рассказал о планах на Донбасс

Андрей Ермак, назначенный накануне главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, назвал приоритеты в своей работе.
Телеканал 360° 06:04
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Гаджеты

Samsung представил смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip

РИАМО – 12 фев. На мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2020 южнокорейская компания представила складной смартфон Galaxy Z Flip, который оборудован экраном из гибкого стекла, сообщает Газета.ru.
РИАМО 01:43
Происшествия

Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
REGNUM 03:51
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они могут и не отказаться, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК вчера в 03:50
Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера Skoda

Тарантас Ньюс 05:23
Политика

Украинцев и белорусов примут в гражданство РФ без экзамена

Комиссия сможет признавать носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Беларуси и граждан Украины, свободно владеющих русским языком.
Российская газета 05:32
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Политика

Польша захотела европейскую Россию без Крыма

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский захотел видеть Россию нормальным европейским государством без территории присоединенного Крыма.
Lenta.ru 05:57
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Российская газета 04:36
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападениях на женщин

Российская газета 01:59
Экономика

Обеление доходов россиян принесло в бюджет 21,2 млрд рублей

Предпринятые ФНС меры по обелению доходов за три года позволили принести дополнительные 21,2 млрд рублей в российский бюджет, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты.
Московский Комсомолец 01:55
Здоровье

В России выписали обоих переболевших коронавирусом пациентов

В Забайкальском крае из больницы выписали гражданина Китая, который переболел коронавирусом нового типа.
RT на русском 05:03
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
Газета.Ru 04:25
Армия и оружие

Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо

Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
Газета.Ru вчера в 07:51
Политика

Песков рассказал об отношении Путина к «иконам» с его изображением

Президент России Владимир Путин не приветствует торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
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Общество

Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске с Мамаева кургана на тюбинге

Российская газета 05:58
Общество

Голикова рассказала о процедуре выплат ветеранам к 75-летию Победы

News.ru 10 февраля в 02:48
Происшествия

В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову

Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
РИА Новости 09 февраля в 22:08
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