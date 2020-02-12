Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .

с чего всё началось

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

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