Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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с чего всё началось

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:29

Польша обратилась в «Газпром» за информацией в рамках расследования против «Северного потока-2»

Новостной фронт00:57
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В Киеве начался брифинг нового руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.
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В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Недавно футболист в третий раз стал отцом. Ещё одну дочь подарила Тарасову его третья жена Анастасия Костенко.
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Происшествия

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Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
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Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
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В Хабаровске задержали резавшего женщин маньяка

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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

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Игрок НХЛ перенес сердечный приступ во время матча

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Сипягин снова в списке губернаторов, которым пророчат отставку

Всего в «красной зоне» рейтинга устойчивости расположились 13 глав регионов. Владимир Сипягин получил 7 баллов по шкале устойчивости.
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Экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина подхватила вирус

Ростовская модель и экс-жена короля Малайзии Оксана Воеводина заболела. Об этом красавица рассказала на своей страничке в соцсети.
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Сотрудники ФСБ изучают документацию в офисе ФК «Енисей»

Сотрудники ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске и изучают его документацию.
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ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты 01:48
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Исследование: россияне стали меньше экономить на продуктах

Россияне стали меньше экономить на продуктах питания, при этом требования к качеству и ассортименту выросли.
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Nioh 2 ушла на золото

Koei Tecmo и Team Ninja объявили, что Nioh 2 ушла на золото.
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В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
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Дочь Волочковой вновь вышла в свет с мачехой

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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч

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