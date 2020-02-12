Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

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Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:29

Польша обратилась в «Газпром» за информацией в рамках расследования против «Северного потока-2»

Новостной фронт00:57

Польша запросила у «Газпрома» документы для расследования по «Северному потоку-2»

Новый Калининград.Ru04:40
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