Общество

Красная веснаКрасная веснаПольша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Запрос на выдачу документов в рамках расследования фактов нарушения конкуренции при строительстве газопровода «Северный поток — 2» был направлен комитетом по конкуренции и защите потребителей Польши (UOKiK) 15 января в адрес «Газпрома», 12 февраля сообщают РИА Новости.
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с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

— РИА Новости.
РИА Новости12 февраля в 04:39

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Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

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Московский Комсомолец12 февраля в 12:00

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Коммерсантъ12 февраля в 03:30

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