Общество
Красная веснаПольша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2
Запрос на выдачу документов в рамках расследования фактов нарушения конкуренции при строительстве газопровода «Северный поток — 2» был направлен комитетом по конкуренции и защите потребителей Польши (UOKiK) 15 января в адрес «Газпрома», 12 февраля сообщают РИА Новости.
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Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»
Взгляд.ру12 февраля в 04:29
Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»
Московский Комсомолец12 февраля в 12:00
Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъ12 февраля в 03:30
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