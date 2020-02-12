с чего всё началось

Запрос на выдачу документов в рамках расследования фактов нарушения конкуренции при строительстве газопровода «Северный поток — 2» был направлен комитетом по конкуренции и защите потребителей Польши (UOKiK) 15 января в адрес «Газпрома», 12 февраля сообщают РИА Новости.

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Шоу-бизнес Собчак попозировала с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.

Общество Температура воздуха в Антарктиде превысила 20 градусов По данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура в Антарктике поднялась почти на 3 градуса Цельсия за последние 50 лет.

Гаджеты Google слила информацию об Android 11 В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.

Авто Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ Одним из главных изменений внедорожника по «технике» станет новая рама – с более высокими и толстыми лонжеронами, за счет которых она превзойдет раму нынешнего «Патриота» и по прочности, и по выносливости.

Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Культура Руководство французской киноакадемии подало в отставку В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Экономика В России выросли взносы на капремонт Средний минимальный взнос на капремонт за девять месяцев прошлого года увеличился на 10,4% – до 8,49 рубля за 1 кв. метр.

Происшествия Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Политика Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".