с чего всё началось

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Происшествия Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.

Общество Минпромторг не планирует ограничивать посылки из Китая Напомним, с предложением ограничить поступление посылок из Китайской Народной Республики ранее выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Политика Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.

Общество Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.