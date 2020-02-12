Общество

КомпанияКомпанияПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».
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с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

— РИА Новости.
РИА Новости12 февраля в 04:39

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Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»

Московский Комсомолец12 февраля в 12:00

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ru12 февраля в 07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ12 февраля в 03:30

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК12 февраля в 04:42

Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру12 февраля в 04:29

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском12 февраля в 05:06

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21
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Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

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Происшествия

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Коммерсантъ вчера в 11:53
Общество

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Напомним, с предложением ограничить поступление посылок из Китайской Народной Республики ранее выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
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Скончался один из пострадавших на уральском заводе

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Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
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Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль

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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

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В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

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Медики выяснили, как долго коронавирус «живет» на различных предметах

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Общество

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Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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По Дамаску вновь ударили ракеты

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Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
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