Общество
КомпанияПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».
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Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»
Московский Комсомолец12 февраля в 12:00
Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»
Взгляд.ру12 февраля в 04:29
Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъ12 февраля в 03:30
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