Общество

КомпанияКомпанияПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».
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с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

— РИА Новости.
РИА Новости12 февраля в 04:39

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Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»

Московский Комсомолец12 февраля в 12:00

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Взгляд.ру12 февраля в 04:29

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RT на русском12 февраля в 05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК12 февраля в 04:42

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Газета.Ru12 февраля в 07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ12 февраля в 03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21
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Поставщики планшетов, предназначенных для стартующей с 1 октября Всероссийской переписи населения, на сегодняшний день не получили необходимых для сборки устройств объем комплектующих.
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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
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Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
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Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
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В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
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Гаджеты

Patriot P300: накопители M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD вместимостью до 2 Тбайт

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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
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