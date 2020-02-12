Общество
КомпанияПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».
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Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъвчера в 03:30
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