Общество

КомпанияКомпанияПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK направил в «Газпром» запрос, чтобы получить информацию о расследовании в отношении газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 07:48

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

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РБКвчера в 04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъвчера в 03:30

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известиявчера в 05:49
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Стали известны технические характеристики Honda Jazz для европейского автомобильного рынка.
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Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
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