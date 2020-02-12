Общество
RT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .Интерфаксвчера в 18:21
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Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
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Общество
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Происшествия
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По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Армия и оружие
В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Армия и оружие
Командир ДНР призвал отомстить Украине за гибель военнослужащих ЛНР
Республикам Донбасса следует ответить Украине на гибель своих военных нанесением точечных ударов по киевской группировке.
Общество
Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
Экономика
«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год
Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Политика
Путин назвал основную задачу экономической повестки
Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
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Общество
Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»
Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
Происшествия
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В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»
Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Политика
Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян
Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил создать для граждан специальную информационную систему мониторинга для отслеживания реализации нацпроектов.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
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Фигурное катание
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
Гаджеты
Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20
Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.