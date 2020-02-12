Общество

RT на русскомRT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

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Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша потребовала у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РЕН ТВ05:27

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
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Каррера заявил, что намерен повторить в Греции российский успех

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера рассказал о том, как прошли первые месяцы в новом клубе, передает Sport24.
Газета.Ru 06:40
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Германия и США полвека шпионили за более чем 120 странами

Более полувека ЦРУ с коллегами из ФРГ перехватывали секретные сообщения более чем 120 стран, и помогала им в этом швейцарская компания Crypto AG.
ИА REX 04:46
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Газета.Ru 07:20
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Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала

Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Lenta.ru 02:13
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Минобороны подало иски к поставщику амуниции на 2,3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны к компании «БТК групп» о взыскании в общей сложности около 2,3 млрд рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Взгляд.ру 10 февраля в 04:10
Происшествия

В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

Российская газета 04:36
Происшествия

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

REGNUM вчера в 04:08
Армия и оружие

Командир ДНР призвал отомстить Украине за гибель военнослужащих ЛНР

Республикам Донбасса следует ответить Украине на гибель своих военных нанесением точечных ударов по киевской группировке.
Народные новости 01:59
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Экономика

«Газпром» планирует увеличить дивиденды за 2019 год

Для расчета дивидендов за прошлый год «Газпром» может использовать нескорректированную чистую прибыль, сообщил в интервью Bloomberg заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
Коммерсантъ вчера в 11:54
Политика

Путин назвал основную задачу экономической повестки

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
РИА Новости 05:58
Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Общество

Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
Народные новости вчера в 14:51
Политика

Левада-Центр: Владимиру Путину доверяют 35% россиян

Социологи констатируют, что за последние два года рейтинг доверия президенту упал почти в два раза.
Эхо Москвы 06:07
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Общество

Белоусов предложил создать информсистему для граждан по нацпроектам

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил создать для граждан специальную информационную систему мониторинга для отслеживания реализации нацпроектов.
РИА Новости 07:06
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Вечерняя Москва 06:14
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Столбова завершила карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2014 года в командных соревнованиях Ксения Столбова объявила о завершении карьеры.
RT на русском 06:35
Политика

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2».
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Samsung представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Компания Samsung провела свою ежегодную презентацию, представив миру сразу пять новых устройств - флагманскую линейку Galaxy S20, состоящую из трех смартфонов, гибкий гаджет Galaxy Z Flip, а также конкурента AirPods под названием Galaxy Buds+.
Газета.Ru 02:36
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