Общество

RT на русскомRT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .
Интерфаксвчера в 18:21

Подробнее о событии

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против «Северного потока - 2»

Газета.Ru06:07

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
RT на русском 04:54
Происшествия

В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову

Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
РИА Новости 09 февраля в 22:08
Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на ультиматум по Идлибу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва и армия САР наносят в Идлибе удары по мирным гражданам и не выполняют обязательства по Сочинским соглашениям.
Московский Комсомолец 06:00
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Единоборства

Борец из Дагестана сломал шею во время Кубка мира в Петербурге

REGNUM вчера в 06:41
Политика

В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но этот регион России не может быть объектом каких-то разменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:53
Экономика

Налоговая служба усилит контроль за доходами россиян

Федеральная налоговая служба сообщила о том, что с 1 апреля текущего года усилится контроль за денежными переводами граждан России.
Live24 10 февраля в 11:55
Наука

Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха

Екатеринбург в интернете 09 февраля в 05:00
Общество

В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
RT на русском 02:09
Технологии

Россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций

В среднем жители России проводят в Сети 7 часов 17 минут в сутки Аналитики из компании We Are Social провели исследование и выявили, сколько времени население планеты провело в интернете в 2020 году.
АМИТЕЛ вчера в 21:29
Шоу-бизнес

Дочь Волочковой вновь вышла в свет с мачехой

14-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна пришла на премьеру фильма «Лед-2» с мачехой — ведущей программы «Утро России» Еленой Николаевой.
Рамблер 00:01
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Ведомости 01:18
Армия и оружие

ВВС США закрыли одну из программ разработки гиперзвукового оружия

ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Аргументы и Факты 01:48
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс вчера в 08:16
Шоу-бизнес

В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в инстаграме совместную фотографию с британской певицей Адель.
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия

В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»

Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
Газета.Ru 04:25
Гаджеты

Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы

Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
3DNews 05:29
Футбол

Караев, находившийся на просмотре в ЦСКА, вернётся в «КамАЗ»

Metaratings 05:21
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Газета.Ru 02:02
Гаджеты

Samsung представил новую «раскладушку» Galaxy Z Flip

Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско новые смартфоны – «раскладушку» Galaxy Z Flip и флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Ведомости вчера в 14:50
Экономика

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
ТАСС вчера в 06:31
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону

Стало известно, кто из российских биатлонистов будет представлять страну в рамках чемпионата мира по биатлону на смешанной эстафете.
Газета.Ru 01:47
Политика

Путин назвал основную задачу экономической повестки

Президент России Владимир Путин назвал основной задачей экономической повестки запуск нового инвестиционного цикла и выход на ежегодный прирост инвестиций в 5-7%.
РИА Новости 05:58
Политика

В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского

«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
RT на русском 05:51
Экономика

Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress

Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
Коммерсантъ вчера в 17:48
Кино

Российский прокат возглавили «Хищные птицы»

На вершине списка, что вполне предсказуемо, удалой кинокомикс "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" (Birds of Prey), взявший на старте 243,4 млн рублей.
Российская газета 10 февраля в 06:50
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