Общество
RT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .Интерфаксвчера в 18:21
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
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Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
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Ученые УрФУ разработали технологию очистки воды и воздуха
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В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
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Россиян признали одной из самых интернет-зависимых наций
В среднем жители России проводят в Сети 7 часов 17 минут в сутки Аналитики из компании We Are Social провели исследование и выявили, сколько времени население планеты провело в интернете в 2020 году.
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Дочь Волочковой вновь вышла в свет с мачехой
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Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Армия и оружие
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ВВС США отказались от одной из двух основных программ создания гиперзвукового оружия, передает Defense News.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Шоу-бизнес
В Сети не узнали Адель после того, как она похудела на 45 килограммов
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Происшествия
В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита»
Автомобиль заводящего фанатской трибуны петербургского "Зенита" был подожжен.
Гаджеты
Для Intel Core i7-10700K частота 5,3 ГГц будет штатным режимом работы
Известному блогеру TUM APISAK удалось обнаружить запись в базе данных Futuremark, которая раскрывает основные характеристики процессора Core i7-10700K.
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Samsung представил новую «раскладушку» Galaxy Z Flip
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
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Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету на ЧМ по биатлону
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Путин назвал основную задачу экономической повестки
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В Кремле прокомментировали смену главы офиса Зеленского
«Можно будет судить по конкретным делам и конкретным решениям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что смена руководителя офиса может позитивно сказаться на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
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Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress
Российские интернет-ритейлеры догоняют AliExpress Российские интернет-магазины Wildberries и Ozon сократили отрыв от AliExpress, лидирующей на российском рынке онлайн-торговли, подсчитали аналитики JP Morgan.
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