Общество
RT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось
Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении "Северного потока 2" за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к "Газпрому" .Интерфаксвчера в 18:21
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Футбол
«Краснодар» предложил «Наполи» 1,5 млн евро за аренду Юнеса
По данным источника, российский клуб предложил неаполитанцам 1,5 млн евро за полугодичную аренду 26-летнего хавбека.
Экономика
Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса
Правительство занялось кадровыми вопросами малого бизнеса Первая рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина по регионам стала своеобразным «предварительным заседанием» правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) — вчера в Великом Новгороде премьер объявил, что возглавит ее.
Армия и оружие
Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам
«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
Происшествия
Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу
В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Политика
Комитет ГД отправил на доработку поправки о значимых интернет-ресурсах
Поправки подразумевали, что основным владельцем такого ресурса может быть гражданин РФ или российское юрлицо с долей иностранного участия не больше 20% голосующих акций. (Позднее правительство в своем отзыве на законопроект рекомендовало установить ограничение на уровне менее 50% голосующих акций).
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Общество
На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей
Политика
Кравчук предложил продавать воду в Крым
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Украина может начать подачу питьевой воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, передавала «Украинская правда».
Происшествия
В Пскове вынесут приговор бывшему вице-губернатору Кузнецову
Псковский городской суд в понедельник объявит приговор бывшему заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, говорится в карточке дела.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением
Кремль и сам президент РФ Владимир Путин не приветствуют торговлю сувенирами в виде икон с изображением российского лидера.
Общество
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
В Сети появилось видео, на котором запечатлены посиделки с представителями силовых структур.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Автоспорт
Red Bull показала изображение новой машины RB16
На следующий день после Ferrari свою новую машину публике представила Red Bull Racing.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса
Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Авто
Новый Kia Mohave получит VIP-версию в России
Как сообщает ToDay News Ufa, корейская компания KIA провела сертификацию в России внедорожника KIA Mohave нового поколения — с шестиместным салоном.
Политика
Путин назвал условия для демографического роста в стране
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что демографический рост должен быть необратим.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пожаловалась на невнятную дикцию после анестезии
Еще не отойдя от анестезии, Бузова приехала в студию, где пожаловалась коллеге Владу Кадони на искривленный рот и ужасную дикцию.
Биатлон
Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Происшествия
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в Испании
Двух российских бизнесменов нашли мертвыми в муниципалитете Дения в Испании. Причиной смерти назвали утечку газа, сообщает Información.
Футбол
Кудряшов может перейти в «Фенербахче», «Галатасарай» или «Бешикташ»
По информации от агента игрока Александра Шеховцова, следующий сезон Кудряшов может начать в «Фенербахче», «Галатасарае» или «Бешикташе».