Общество
RT на русскомПольша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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с чего всё началось
Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").Интерфаксвчера в 18:21
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Политика
Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы
Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
Экономика
Центробанк планирует продать Сбербанк
Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
Армия и оружие
Перестрелка военных США с курдами в Сирии попала на видео
Перестрелка американского конвоя с местными жителями в Сирии попала на видео, опубликованное 12 февраля сирийскими телеканалами.
Наука
Выявлена способность рака развиться из-за воздействия патогенов
Немецкие онкологи выявили, что у рака существует способность развиться из-за воздействия патогенов.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы
Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Происшествия
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
Экономика
В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
Экономика
«Ростелеком» покупает 55% Tele2
27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Общество
СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля
Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Общество
Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму
Культура
Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»
На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Здоровье
В России вылечили второго пациента с коронавирусом
Пока в России больше не было выявлено случаем заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Шоу-бизнес
Отношения с канадской миллионершей подтвердил Прохор Шаляпин
Свои отношения с 40-летней Татьяной певец подтвердил в интервью с журналистом одного из популярных изданий.
Общество
В Москве выставили на продажу квартиру королевы Елизаветы II
По информации СМИ, британская королева владеет четырьмя квартирами в 1-м Обыденском переулке.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров поделился редким фото с женой
Выглядит певец по-настоящему счастливым.
Хоккей
Матч НХЛ был прерван из-за потери сознания хоккеистом
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Авто
Технические характеристики машины Ferrari SF1000
По окончании презентации команда Ferrari опубликовала на своём официальном сайте технические данные новой машины, получившей название SF1000.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.