Антимонопольный орган Польши в 2018 году инициировал антимонопольное расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта "Северный поток 2" (по основанию "создание совместного предприятия без получения предварительного согласия президента UOKIK").

с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Экономика Центробанк планирует продать Сбербанк Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.

Экономика В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.

Экономика «Ростелеком» покупает 55% Tele2 27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".

Кино В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов» В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.

Политика Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.

Армия и оружие Эрдоган пообещал сбивать все самолеты над Идлибом Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать любые самолеты над сирийской провинцией Идлиб, если они будут представлять опасность для турецких военных.

Экономика В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.