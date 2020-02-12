Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ru07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Со своими коллегами по НАТО встретился министр обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, сообщает 12 февраля агентство EHA Gündem.
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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«Вашингтон планирует поставки газа в Белоруссию» — посол США в Литве

Новый посол США в Литве Роберт Гилкрист заявляет, что руководство США очень серьёзно рассматривает возможности поставок газа в Белоруссию для помощи официальному Минску в получении альтернативных от России возможностей обеспечения энергоресурсами.
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В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии

В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
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Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
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Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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Совбез ООН принял итоги берлинской конференции по Ливии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 13:29
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Мишустин своим постановлением отменил более 3,6 тысячи актов СССР

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившим силу или недействующим на территории России 3621 правовой акт СССР.
REGNUM 15:52
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 02:18
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Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу

Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
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Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
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Apple выпустит новые наушники AirPods Pro

В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
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Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы

Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
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В продаже скоро появятся бюджетные флагманы Honor 30 и Honor 30 Pro

Инсайдер сообщил, что бюджетные флагманы от Huawei появятся в продаже вскоре после премьеры Huawei P40 и P40 Pro.
Дни24 10 февраля в 04:15
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

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Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

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Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Lenta.ru 14:29
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Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16:44
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Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
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Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru 15:17
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В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
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Врач назвал храп признаком серьезного заболевания

Московский Комсомолец вчера в 18:48
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

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