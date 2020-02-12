Общество
РИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Армия и оружие
Министр обороны Турции встретился с коллегами в штаб-квартире НАТО
Со своими коллегами по НАТО встретился министр обороны Турции Хулуси Акар в Брюсселе, сообщает 12 февраля агентство EHA Gündem.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
«Вашингтон планирует поставки газа в Белоруссию» — посол США в Литве
Новый посол США в Литве Роберт Гилкрист заявляет, что руководство США очень серьёзно рассматривает возможности поставок газа в Белоруссию для помощи официальному Минску в получении альтернативных от России возможностей обеспечения энергоресурсами.
Армия и оружие
В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии
В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Футбол
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Политика
Совбез ООН принял итоги берлинской конференции по Ливии
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, утверждающую итоги берлинской конференции по Ливии.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Политика
Мишустин своим постановлением отменил более 3,6 тысячи актов СССР
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании утратившим силу или недействующим на территории России 3621 правовой акт СССР.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Петербурженка рассказала о побеге из карантина по коронавирусу
Молодая жительница Петербурга, которая была госпитализирована в городскую инфекционную больницу им. Боткина после возвращения из КНР, сломав замок, сбежала из стационара после нескольких дней изоляции и подробно рассказала о побеге на своей личной странице в социальной сети.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как семья встречает его с работы
Телеведущий Максим Галкин разместил в Instagram шутливое видео, на котором Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза поприветствовали его дома после съемок.
Гаджеты
В продаже скоро появятся бюджетные флагманы Honor 30 и Honor 30 Pro
Инсайдер сообщил, что бюджетные флагманы от Huawei появятся в продаже вскоре после премьеры Huawei P40 и P40 Pro.
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских оккупантов.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Фигурное катание
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
Политика
Названы последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Транспорт
Беглов запустил транспортную реформу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных городских перевозок.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Общество
В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
Здоровье