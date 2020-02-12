Общество
РИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъвчера в 03:30
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