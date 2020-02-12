Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известиявчера в 05:49

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21

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РБКвчера в 04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъвчера в 03:30

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 05:06
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В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
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Мощный циклон принесет в Россию сильный ветер и падение давления

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