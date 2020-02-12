Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ru07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Армия и оружие

Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
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Происшествия

Под Псковом в ДТП погибли восемь человек

На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Газета.Ru 18:52
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться

Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.
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«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»

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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости 15:51
Политика

Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
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Футбол

В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски

В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Sport24.ru 02:57
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК 15:42
Армия и оружие

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США

Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Lenta.ru 17:11
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру вчера в 20:11
Армия и оружие

В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии

В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Московский Комсомолец 15:51
Гаджеты

Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта

Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra).
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Американские военные расстреляли мирных граждан в Сирии

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Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса

Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
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Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Интерфакс 18:16
Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии

На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Uznayvse.ru 16:21
Кино

«Хищные птицы» возглавили российский прокат после премьеры

Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь возглавил российский прокат по кассовым сборам.
Культуромания 10 февраля в 03:47
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия 16:03
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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

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Армия и оружие

На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ

Rusvesna.su 10 февраля в 21:30
Происшествия

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии

Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
РИА Новости 10 февраля в 07:12
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Гражданские ученые открывают редкое космическое соединение

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Футбол

Футболист Тарасов оправдался за публикацию с шуткой про коронавирус

Вечерняя Москва 14:27
Политика

Названы 13 российских губернаторов, которым грозит отставка

Стал известен список из 13 губернаторов, которым грозит отставка в ближайшее время.
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Футбол

Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Газета.Ru 10:27
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Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
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В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото

Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз

Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Вокруг ТВ вчера в 04:56
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