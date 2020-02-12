Общество
РИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Армия и оружие
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Идлибе
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о нападении сирийских и российских военных якобы на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Экономика
Средняя сумма взыскиваемого долга по ЖКХ в России продолжает снижаться
Число завершенных фактическим исполнением (полным взысканием долга) производств выросло с 1,1 млн в 2015 году до 1,7 млн в прошлом году, а сумма взысканных средств с должников за жилищно-коммунальные услуги выросла с 17,8 млрд рублей в 2015 году до 30,9 млрд в 2019 году.
Хоккей
«Авангард» по буллитам обыграл «Ак Барс»
Омский «Авангард» одержал домашнюю победу над казанским «Ак Барсом» (2:1 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Футбол
В офисе красноярского «Енисея» проходят обыски
В офисе клуба Футбольной национальной лиги «Енисей» проходят следственные мероприятия, сообщает «Коммерсант».
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Армия и оружие
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США
Россия предложила гражданам Турции определить отношения с США. Соответствующую запись разместило Посольство России в Анкаре в Twitter.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Армия и оружие
В Госдепе США раскритиковали действия Турции в Ливии
В Белом доме отрицательно относятся к действиям Анкары на территории Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, подчеркнув, что Вашингтон пытается отговорить турецкую сторону от таких решений.
Гаджеты
Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта
Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra).
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления снюса
Употребление снюса в подростковом возрасте может провоцировать остановку роста, агрессивность, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, предостерегают в Роспотребнадзоре.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат после премьеры
Кинокомикс «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь возглавил российский прокат по кассовым сборам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Армия и оружие
На Донбассе жестоко избиты военные ВСУ
Происшествия
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера в Японии
Еще один украинец заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у причала в японском порту Йокогама, сообщил в понедельник директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Космос
Гражданские ученые открывают редкое космическое соединение
Футбол
Футболист Тарасов оправдался за публикацию с шуткой про коронавирус
Политика
Названы 13 российских губернаторов, которым грозит отставка
Стал известен список из 13 губернаторов, которым грозит отставка в ближайшее время.
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Общество
В Забайкалье единоросс и библиотекарь изобразили «Гитлера» на фото
Как сообщает ИА «Чита.ру», фото с подписью «Кто в теме, тот поймёт» опубликовала в Instagram якобы сама Ушакова, но после того, как тема получила широкий общественный резонанс, снимок исчез, а женщина и вовсе заявила: «Это фотошоп».
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.