Общество

РИА НовостиРИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ru07:48

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ03:30

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русском05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБК04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новости04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известия05:49

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфаксвчера в 18:21
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Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном прошла краш-тест

Ferra 09 февраля в 07:06
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