Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Общество Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.

Политика Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.

Политика Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью» "Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.

Политика Черного Ленина из ДНР задержали в России Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.

Политика Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Энергетика В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Хоккей КХЛ дисквалифицировала защитника «Сибири» за контакт с судьей «На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба лиги.

Политика Филиппины сообщили США о расторжении военного договора "Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.

Политика Facebook удалил ряд аккаунтов из России Facebook удалил три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики об иностранном вмешательстве.

Экономика «Ростелеком» получит долю в Tele2 Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.

Экономика Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.

Игры В Steam началась распродажа саундтреков Valve запустила распродажу саундтреков в онлайн-магазине Steam. По скидке можно приобрести более тысячи наборов музыки.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов сделал ДНК-тест на отцовство Андрей Григорьев-Апполонов продолжает отрицать родственные связи с сыном Олеси Сазыкиной Однако сама женщина не собирается отказываться от своих слов.