Общество
РИА НовостиПольша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
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Гаджеты
Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном прошла краш-тест
Общество
Nokia отказалась от участия в выставке MWC 2020 из-за коронавируса
Напомним, ранее полностью отказались от участия в MWC 2020 или значительно уменьшили на ней свое присутствие из-за коронавируса такие крупные компании как LG, Ericsson, Amazon, NVIDIA и Samsung.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Политика
В апреле у россиян может появиться еще один выходной день
День голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году может быть объявлен выходным.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.
Транспорт
Беглов подписал документ планирования для транспортной реформы
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных перевозок, который необходим для запуска транспортной реформы.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Наука
Высокий уровень тестостерона может увеличить риск диабета и рака
Высокий уровень тестостерона у мужчин связан с повышенным риском развития рака простаты.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала защитника «Сибири» за контакт с судьей
«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Сибири» Андрея Ермакова наказание по п. 1.31. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба лиги.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Политика
Посол России в Израиле назвал препятствие в реализации «сделки века»
Шансы выполнения сделки Негативная реакция на предложение Трампа со стороны Палестины затруднит реализацию плана США, сказал Викторов.
Политика
Facebook удалил ряд аккаунтов из России
Facebook удалил три группы учетных записей из России, Ирана, Вьетнама и Мьянмы за нарушение политики об иностранном вмешательстве.
Экономика
«Ростелеком» получит долю в Tele2
Крупнейший отечественный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» подписал соглашение с банком ВТБ и его партнерами.
Экономика
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров
С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Шоу-бизнес
Актриса Александра Яковлева показала фото без волос после химиотерапии
Недавно артистка показала фото, на котором запечатлена после очередной химиотерапии.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз
История повторилась и в этот раз – всего пару недель назад стало известно, что Энрике и Анна ждут третьего ребенка, а теперь брат певца объявил на чилийской радиостанции ADN, что малыш уже появился на свет.
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Тайипа Эрдогана по Идлибу, передаёт «РИА Новости».
Политика
Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс
В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Игры
В Steam началась распродажа саундтреков
Valve запустила распродажу саундтреков в онлайн-магазине Steam. По скидке можно приобрести более тысячи наборов музыки.
Армия и оружие
Столтенберг: НАТО стремится избежать гонки вооружений с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс стремится не допустить дорогостоящей гонки вооружений с Россией, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сделал ДНК-тест на отцовство
Андрей Григорьев-Апполонов продолжает отрицать родственные связи с сыном Олеси Сазыкиной Однако сама женщина не собирается отказываться от своих слов.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача, рассказала депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.