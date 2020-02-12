Экономика
Газета.RuПольша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2
Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъвчера в 03:30
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Общество
Правила перевозки багажа в поездах могут изменить
Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Кино
Сапковский: «В „Ведьмаке“ столько же славянского, сколько в спичке яда»
Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.
Политика
Путин поддержал идею о запрете отчуждения российских земель
Идею о внесении запрета отчуждения территорий России поддержал президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии
Культура
В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова
Из российских музеев полотна предоставили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства и другие.
Политика
Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов
Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына
Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Армия и оружие
Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе
Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Гаджеты
Apple в 2020 году хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом
СМИ узнали о больших финансовых амбициях американской корпорации Apple. В этом году она намерена увеличивать продажи iPhone на 50 процентов.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Наука
Запахи «второй половинки» улучшили качество сна
Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра
Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Футбол
Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»
Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп не сыграет в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" по медицинским показаниям, сообщается в микроблоге российского футбольного клуба в Twitter.
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Политика
Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Политика
«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля
По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Экономика
Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ
Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Экономика
В Татарстане подешевели дачи и подорожали загородные дома
Средняя стоимость загородной недвижимости в стране составила 23209 рублей за квадратный метр, оставшись на том же уровне, что и годом ранее.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову
Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.