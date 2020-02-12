Экономика

Газета.RuГазета.RuПольша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 07:48

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБКвчера в 04:42

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

РИА Новостивчера в 04:39

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъвчера в 03:30

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Известиявчера в 05:49
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Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК 05:29
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Биатлон

Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

РБК 09:46
Кино

Сапковский: «В „Ведьмаке“ столько же славянского, сколько в спичке яда»

Стоит повторить ещё раз: сериал про ведьмака — это классическое и каноническое фэнтези, славянского в нём, как сказал Старский Вокульскому, столько же, сколько в спичке яда. (Имеются в виду герои книги "Кукла" польского классика Болеслава Пруса — Прим. ред.) Анджей Сапковский В частности, именно поэтому его не смутили чернокожие эльфы.
Игромания.ру 07:50
Политика

Путин поддержал идею о запрете отчуждения российских земель

Идею о внесении запрета отчуждения территорий России поддержал президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 10:51
Шоу-бизнес

Панкратов-Чёрный рассказал, на что хватает его пенсии

Национальная служба новостей 06:11
Культура

В Музее русского импрессионизма открылась выставка Юрия Анненкова

Из российских музеев полотна предоставили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства и другие.
РИА Новости 06:47
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына

Девушка выложила первое фото их с Тимати сына Ратмира, на котором видно лицо малыша.
Super.ru 10:30
Армия и оружие

Песков ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Идлибе

Ранее турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военнослужащих в нападении на мирных жителей в Идлибе, пишет "Интерфакс".
Капитал страны вчера в 08:39
Общество

Мэрия Петрозаводска проверит слова директора школы о ногах ученицы

РИА Новости 08:49
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Гаджеты

Apple в 2020 году хочет продать на 50% больше iPhone, чем в прошлом

СМИ узнали о больших финансовых амбициях американской корпорации Apple. В этом году она намерена увеличивать продажи iPhone на 50 процентов.
Вечерний курьер 04:25
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания вчера в 09:19
Наука

Запахи «второй половинки» улучшили качество сна

Запах партнера по романтическим отношениям положительно влияет на качество сна — даже если этот самый партнер не спит рядом с вами.
Naked Science 10:38
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
Вести.Ru 09:59
Общество

ГИБДД сможет аннулировать результаты техосмотра

Госавтоинспекция сможет аннулировать результаты техосмотра, если машина на него на самом деле не приезжала или прошла его с нарушениями.
Новая газета вчера в 04:27
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Lenta.ru 11:06
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол

Футболист «Динамо» Филипп пропустит матч с «Кайратом»

Форвард московского "Динамо" Максимилиан Филипп не сыграет в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" по медицинским показаниям, сообщается в микроблоге российского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:32
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

США ввели санкции в отношении трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении Госдепартамента в Федеральном реестре.
Коммерсантъ 10:10
Политика

Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Известия 07:59
Политика

«Медуза»: СМИ и спецслужбы называют взрывы «хлопками» ради снижения негатива; это политика Кремля

По словам источников «Медузы», первый замруководителя администрации президента Алексей Громов проводит еженедельные совещания с главами пресс-служб, где дает указания по «правильной» подаче повестки.
Медиазона 04:59
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
Экономика

В Татарстане подешевели дачи и подорожали загородные дома

Средняя стоимость загородной недвижимости в стране составила 23209 рублей за квадратный метр, оставшись на том же уровне, что и годом ранее.
TATRE.ru вчера в 05:54
Экономика

ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
RT на русском 10:47
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
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