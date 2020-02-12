Экономика

Газета.RuГазета.RuПольша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

— РИА Новости.
РИА Новостивчера в 04:39

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Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»

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Взгляд.рувчера в 04:29

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

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Газета.Ruвчера в 07:48

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Коммерсантъвчера в 03:30

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21
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Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

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