с чего всё началось

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Культура В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч Рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к прежним темпам, больны почти 52 тысячи человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Биатлон Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).

Футбол РФС одобрил реформу Кубка России Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.

Политика Кадыров оценил слова Путина о семье и браке Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.