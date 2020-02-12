Экономика

Газета.RuГазета.RuПольша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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с чего всё началось

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

— РИА Новости.
РИА Новостивчера в 04:39

Подробнее о событии

Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»

Московский Комсомолецвчера в 12:00

Польша запросила у Газпрома документы для расследования о Nord Stream 2

Интерфакс11 февраля в 18:21

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 05:06

Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2»

РБКвчера в 04:42

Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:29

Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»

Коммерсантъвчера в 03:30

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Газета.Ruвчера в 07:48
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Армия и оружие

Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии

Российский Диалог 03:28
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Происшествия

В Приамурье нашли мертвого полицейского

РИА Новости вчера в 21:37
Политика

Зеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в Херсонской области для переселенцев из Крыма будут строить «город-сад», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Аргументы и Факты 15:15
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

РИА Новости 16:38
Общество

Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

РИА Новости 04:34
Политика

Посольство РФ сочло новые санкции США «всплеском русофобии»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что введение США санкций в отношении трех российских оборонных предприятий является "очередным всплеском русофобии".
Газета.Ru 16:52
Происшествия

В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника

Российская газета 05:31
Происшествия

Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
REGNUM 04:54
Общество

СМИ сообщили о возможном уходе гендиректора «Вымпелкома»

Гендиректор оператора связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») Василь Лацанич может досрочно покинуть должность, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Rambler News Service 15:16
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Политика

На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы

Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
РИА Новости 17:32
Армия и оружие

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

РИА Новости 16:55
Общество

Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Вести.Ru 10:37
Наука

В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль

Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.
Planet Today 05:59
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетной атаке

В Пентагоне отметили, что это было ответом на нападение группировки на базу в Ираке близ города Киркук.
РИА Новости 16:06
Культура

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН 06:06
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru 00:19
Гаджеты

Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2

Lenta.ru 04:19
Общество

Адвокат Водонаевой прокомментировала вызов телеведущей в полицию

РИА Новости 11 февраля в 07:35
Политика

МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Ливии

Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ относительно резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии.
РИА Новости 12:36
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
Политика

Путин принял отставку губернатора Калужской области

Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Интерфакс 11:09
Игры

Outriders: дебютный геймплей новой игры People Can Fly

Игромания.ру 15:57
Здоровье

Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах

Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.
Российская газета 08:57
Хоккей

«Сибирь» впервые с 2016 года вышла в плей-офф КХЛ

Добавим, что ранее участниками плей-офф КХЛ стали московский ЦСКА, питерский СКА, финский «Йокерит», московские «Динамо» и «Спартак», а также казанский «Ак Барс», омский «Авангард», казахстанский «Барыс» и екатеринбургский «Автомобилист».
ProstoProSport 14:53
Политика

Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране

Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.
Газета.Ru 14:27
Политика

Кадыров оценил слова Путина о семье и браке

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной.
Rambler News Service 10:03
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