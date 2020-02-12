Экономика
Газета.RuПольша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2
Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.
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Новая проблема «Северного потока-2»: Польша решила засудить «Газпром»
Московский Комсомолецвчера в 12:00
Польша запросила у «Газпрома» информацию для расследования о «Северном потоке-2»
Коммерсантъвчера в 03:30
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