с чего всё началось

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование против ПАО "Газпром" и европейских партнеров-кредиторов, которые приняли участие в реализации проекта "Северный поток - 2". Его не устроило создание совместного предприятия.

Польша запросила у «Газпрома» сведения по делу против Nord Stream 2

Общество Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.

Политика Зеленский пообещал построить «город-сад» для переселенцев из Крыма Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в Херсонской области для переселенцев из Крыма будут строить «город-сад», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Происшествия Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Политика На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.

Наука В Южной Америке найдены останки черепахи размером с автомобиль Ученые из Университета Росарио в Боготе (Колумбия) обнаружили останки огромной черепахи, которая обитала в Южной Америке в период между 7 и 13 миллионами лет назад.

Политика МИД прокомментировал резолюцию Совбеза ООН по Ливии Ультиматумы и односторонние подходы не будут способствовать продвижению ливийского урегулирования, говорится в сообщении МИД РФ относительно резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку итогов Берлинской конференции по Ливии.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Здоровье Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.

Политика Сенат США одобрил ограничение полномочий Трампа в Иране Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий президента страны Дональда Трампа в вопросе использования военной силы против Ирана.