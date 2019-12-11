с чего всё началось

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Биатлон Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.

Политика В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма» Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря определить, следует ли считать Россию страной — спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой главы комитета Сюзанна Рэсс.

Шоу-бизнес Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.

Здоровье Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.

Экономика Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5% Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Общество В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.

Здоровье В каждой шестой семье в России стали питаться хуже В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Политика Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.