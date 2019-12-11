Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили
 в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.
РБКвчера в 15:41

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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

REGNUMвчера в 11:57

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Известиявчера в 13:42

Польша готова к прекращению транзита газа через Украину

Газета.Ruвчера в 13:03

Польша приготовилась к прекращению транзита газа через Украину

Московский Комсомолецвчера в 12:31

Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису

РБКвчера в 15:41

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

РИА Новостивчера в 11:36

Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАССвчера в 11:13
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В Москве прощаются с Юрием Лужковым

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Порноресурс Pornhub подвел итоги уходящего года, назвав предпочтения интернет-пользователей из разных стран, включая россиян.
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RT на русском 03:32
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
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У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана

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РИА Новости 03:05
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РИА Новости вчера в 17:46
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Владельцев «Зимней вишни» обязали выплатить потерпевшим 118 млн рублей

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Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
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В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

Известия вчера в 11:30
Армия и оружие

Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО

Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Известия вчера в 17:06
Общество

В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка

В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Российская газета 01:55
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В Европе скрывается много участников терактов в России, заявил Песков

В Европе еще скрывается много участников кровавых терактов в РФ, по ним ведутся следственные действия для выдачи России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:15
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В зоне поиска пропавшего военного самолета Чили нашли обломки

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Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
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В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа

Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Взгляд.ру 10 декабря в 09:20
Экономика

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
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Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
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В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
RT на русском 02:41
Общество

Сбербанк предложил другим банкам нанять своих сотрудников

Сбербанк предлагает конкурентам нанять своих сотрудников, которых планирует сократить.
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Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал работу

В четверг, 12 декабря, начал свою работу официальный сайт празднования 75-летия Победы.
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В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
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Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Происшествия

Виновник смертельной аварии на Малышева пытался выйти из СИЗО

Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
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Политика

В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
РИА Новости 04:17
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Политика

Кадыров ответил на идею Сокурова переосмыслить звание Героя России

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