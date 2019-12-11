Энергетика
ИзвестияВ Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.РБКвчера в 15:41
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Общество
В Москве прощаются с Юрием Лужковым
Происшествия
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Общество
Названы предпочтения россиян в порно в 2019 году
Порноресурс Pornhub подвел итоги уходящего года, назвав предпочтения интернет-пользователей из разных стран, включая россиян.
Биатлон
Глава СБР назвал политизированным решение WADA по России
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал политизированным решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
Политика
В США подняли вопрос о признании России «спонсором терроризма»
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря определить, следует ли считать Россию страной — спонсором терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой главы комитета Сюзанна Рэсс.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Политика
Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
Политика
В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ
Армия и оружие
Новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО
Отмечается, что машина способна отслеживать корабли НАТО, оставаясь для них незаметной, и сможет наводить на цели гиперзвуковые ракеты.
Общество
В Приморье при буксировке на утилизацию частично затонула подлодка
В Приморье частично затонула подводная лодка, которую буксировали для утилизации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.
Политика
В Европе скрывается много участников терактов в России, заявил Песков
В Европе еще скрывается много участников кровавых терактов в РФ, по ним ведутся следственные действия для выдачи России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23d
Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Здоровье
Черника, грецкие орехи и семечки помогут снизить давление
Как информирует портал Daily-Express, людям, страдающим гипертонией, медики советуют включить в свой рацион эти полезные продукты: ягоды черники, семена подсолнечника и грецкий орех.
Политика
В Конгрессе представили проект обвинения по импичменту Трампа
Демократы палаты представителей Конгресса США представили проект обвинения по импичменту главы государства Дональда Трампа.
Экономика
Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года уйдет к 2,5% и будет продолжительный период находиться гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, по итогам 2020 год есть риски, что инфляция может оказаться ниже даже базового прогноза в 3,0%, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Армия и оружие
The National Interest назвал самые мощные флоты в мире
Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода, заблаговременно узнать невозможно.
Общество
Сбербанк предложил другим банкам нанять своих сотрудников
Сбербанк предлагает конкурентам нанять своих сотрудников, которых планирует сократить.
Политика
Официальный сайт празднования 75-летия Победы начал работу
В четверг, 12 декабря, начал свою работу официальный сайт празднования 75-летия Победы.
Здоровье
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
Политика
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год
Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Малышева пытался выйти из СИЗО
Сегодня, 12 декабря, в Свердловском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную Владимиром Васильевым, устроившим смертельную аварию на Малышева, в которой погибли два человека.
Политика
В Кремле оценили допуск российского журналиста на Украину
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время нормандского саммита во Франции пригласил российских журналистов приезжать на Украину.
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.