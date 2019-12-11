Энергетика
Rambler News ServiceПольша заявила о готовности к прекращению транзита газа через Украину
Польша готова к прекращению транзита российского газа через Украину c 1 января 2020 года, говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG.
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с чего всё началось
Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.РБКвчера в 15:41
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Происшествия
Полиция допрашивает подозреваемых в избиении девушки в Петербурге
Армия и оружие
Российский МИД сопоставил военный бюджет со странами НАТО
Военные расходы Североатлантического альянса более чем в 20 раз превышают расходы России, которая значится первой в перечне угроз для НАТО.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Армия и оружие
Партия модернизированных Т-80БВМ поступила в войска
АО «Омсктрансмаш», входящее в НПК «Уралвагонзавод», выполнило масштабный государственный оборонный заказ по поставке модернизированных танков Т-80БВМ.
Происшествия
ВМФ сообщил о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» военных
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
Политика
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
Песков прокомментировал возможные изменения в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что не располагает никакими сведениями о возможном внесении изменений в Конституцию России.
Происшествия
Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани
В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Кино
Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»
Политика
На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы
Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Политика
Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
Гаджеты
Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов
Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.
Финансы
Рублёвые сделки за рубежом обогнали внутрироссийские
Внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Космос
Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
Футбол
Роман Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»
Ранее Роман Абрамович уже отклонил несколько предложений от предпринимателей, которые были готовы заплатить меньше $3 млрд за покупку «Челси».
Политика
В Великобритании начались досрочные выборы в парламент
Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
Технологии
PlayStation стала главной консолью для просмотра порно
По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
Политика
Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию
Как следует из материалов к Совету Думы, от нижней палаты парламента для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Госдумы.
Технологии
Поколение Z разучилось определять время по классическим часам
Аналитики утверждают, что представителям поколения Z — молодежи от 18 до 24 лет — становится сложнее определять время по часам со стрелками.
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, позволяющий вернуть места для курения в аэропорты, передает РИА "Новости".
Происшествия
Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца
"Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Общество
Российские компании подписали кодекс этики использования данных
Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным
Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.