с чего всё началось

Польша готова к прекращению транзита российского газа через Украину c 1 января 2020 года, говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG.

Польша заявила о готовности к прекращению транзита газа через Украину

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.

Политика Песков прокомментировал возможные изменения в Конституции Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что не располагает никакими сведениями о возможном внесении изменений в Конституцию России.

Политика На Украине приговорили депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего депутата крымского парламента, ныне депутата Государственной думы Светлану Савченко («Единая Россия»), признав её виновной в государственной измене Украине.

Гаджеты Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов Сотрудники сервиса AnTuTu презентовали общественности новый рейтинг самых мощных смартфонов за ноябрь 2019 года.

Финансы Рублёвые сделки за рубежом обогнали внутрироссийские Внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Футбол Роман Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси» Ранее Роман Абрамович уже отклонил несколько предложений от предпринимателей, которые были готовы заплатить меньше $3 млрд за покупку «Челси».

Политика Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию Как следует из материалов к Совету Думы, от нижней палаты парламента для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Госдумы.

Технологии Поколение Z разучилось определять время по классическим часам Аналитики утверждают, что представителям поколения Z — молодежи от 18 до 24 лет — становится сложнее определять время по часам со стрелками.

Происшествия Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца "Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.