Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПольша заявила о готовности к прекращению транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита российского газа через Украину c 1 января 2020 года, говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNiG.
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Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через территорию Украины, заявили
 в нефтегазовой госкомпании PGNiG, представив презентацию с возможными вариантами поставок топлива в 2019–2023 годы.
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

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Польша вслед за Словакией заявила о готовности к газовому кризису

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Польская PGNiG готова к возможным перебоям в поставках газа из России до 2023 года

ТАССвчера в 11:13
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При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске пострадали двое военных, пытавшихся потушить огонь.
РБК 05:53
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Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн

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Песков прокомментировал возможные изменения в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что не располагает никакими сведениями о возможном внесении изменений в Конституцию России.
Свободная Пресса 05:43
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
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Объявлена дата премьеры четвертой части «Матрицы»

ФАН вчера в 20:01
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Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

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РИА Новости 04:55
Политика

Захарова обратила внимание на изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о несомненных изменениях, произошедших в тональности переговоров с украинской делегацией.
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Обновлен рейтинг самых мощных смартфонов

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Рублёвые сделки за рубежом обогнали внутрироссийские

Внебиржевые операции с рублём за пределами РФ выросли за три года на 84% и обогнали торговлю рублём на территории страны в два раза.
News.ru 04:53
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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
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Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
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Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
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Роман Абрамович отклонил предложение о продаже «Челси»

Ранее Роман Абрамович уже отклонил несколько предложений от предпринимателей, которые были готовы заплатить меньше $3 млрд за покупку «Челси».
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Политика

В Великобритании начались досрочные выборы в парламент

Досрочные выборы в Палату общин британского парламента начались в четверг в Соединенном Королевстве.
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PlayStation стала главной консолью для просмотра порно

По данным порносайта, самой популярной игровой консолью для просмотра видео для взрослых стала PlayStation.
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Госдума отменила дорогостоящую поездку депутатов на форум в Австралию

Как следует из материалов к Совету Думы, от нижней палаты парламента для участия в 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) с 11 по 18 января 2020 года должны были поехать четыре депутата Госдумы.
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"Суд назначил Воеводину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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Российские банки, телеком-операторы и крупнейшие интернет-компании на неделе российского интернета (форум, посвященный развитию технологий, интернет-индустрии и телекоммуникаций в России) договорились о принципах работы с данными.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Во Владимирской области 31 декабря объявлен выходным

Вместо вторника, 31 декабря, рабочий день в регионе перенесут на субботу, 28 декабря.
REGNUM 05:52
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