с чего всё началось

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Общество Семьям с детьми упростят рефинансирование ипотеки Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволит упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми.

Политика ООН призвала к сохранению ядерной сделки по Ирану В ООН прокомментировали заявление "евротройки", в состав которой входят Германия, Франция и Великобритания, о формализации механизма решения споров в рамках осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий(СВПД) по иранской ядерной программе.

Здоровье ВОЗ: вспышка пневмонии в Китае не распространяется Вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным возбудителем, локализована возле одного рынка морепродуктов в Ухани и пока больше не распространяется, заявили в ВОЗ.

Наука ФМРТ сделали одновременно двоим Несмотря на ограничения (чистота сигнала была ниже по сравнению со стандартным фМРТ), ученым удалось визуализировать активность речевых центров мозга, а также сенсомотороной коры во время эксперимента.

Технологии АНБ обнаружило в Windows критическую уязвимость Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость во всех операционных системах (ОС) Windows, выпущенные за последние 20 лет.

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.

Авто Koenigsegg Mission 500 побьет рекорд скорости Bugatti Chiron Судя по названию, перед купе поставлена амбициозная задача — побить рекорд Bugatti Chiron и развить скорость более 500 километров в час.

Энергетика Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.