с чего всё началось

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Общество Макаревич назвал мразями критиков Горбачева Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мразями» тех, кто недооценивает работу Михаила Горбачева на посту президента Советского Союза.

Политика МИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.

Технологии Спецслужбы США обнаружили критическую уязвимость Windows Агентство национальной безопасности (АНБ) США обнаружило критическую уязвимость операционной системы Windows корпорации Microsoft, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора по кибербезопасности АНБ Энн Нойбергер.

Общество Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью "Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.

Общество Берг подготовил обращение к Путину с просьбой газифицировать Читу ради спасения от смога Депутат законодательного собрания Забайкальского края от КПРФ Роман Берг подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину и федеральному правительству с просьбой провести центральное газоснабжение в Читу, что решит проблему смога в краевой столице, сообщается 15 января на сайте регионального отделения КПРФ.

Здоровье Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.