Общество
RT на русскомПольша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.
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с чего всё началось
«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.RT на русском13:12
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