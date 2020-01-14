Общество
RT на русскомПольша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.
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«Текущая техническая инфраструктура трубопровода «Дружба» делает невозможной передачу нефти с базы в Адамово в восточном направлении», — цитирует РИА Новости пресс-службу.RT на русском13:12
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Экономика
Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую
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Политика
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Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
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Политика
Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране
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Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
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Футбол
Месси обратился к Вальверде после ухода специалиста из «Барселоны»
Общество
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Происшествия
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Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Происшествия
Фанату «Зенита» заменили срок за драку с бойцом ОМОНа на условный
На апелляцию петербургский клуб предоставил Данилову адвоката. По итогам апелляционного слушания суд заменил реальный срок на условный.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Общество
В Ростове здание Театра кукол перешло в собственность РПЦ
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Здоровье
Наступает сезон обострения вирусных заболеваний
В период сезонной эпидемии хотим напомнить: ГРИПП - опасное заболевание, нередко приводящее к возникновению пневмонии, осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, обострению хронических заболеваний.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В списке лучших снайперов лиги россиянин обогнал финского форварда Теему Селянне, на счету которого 684 гола.
Политика
Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Энергетика
«Сафмар» начал поставки нефти в Белоруссию
Представитель "Сафмара", в который входит "Русснефть", сообщал ТАСС, что добыча нефти компаниями группы "Сафмар" в 18 млн тонн позволит выполнить обязательства по поставке нефти на внутренний рынок в полном объеме и также обеспечить поставку нефти в Республику Беларусь в полном объеме согласно утвержденному Министерством энергетики РФ графику.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Футбол
Карпин рассказал о ситуации с долгами в «Ростове»
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Футбол
Новичок ЦСКА опережает Месси и Роналду в гонке за «Золотую бутсу»
Ассоциация европейских спортивных изданий подвела промежуточные итоги премии «Золотая бутса».
Экономика
Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна
В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.