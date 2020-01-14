с чего всё началось

Инфраструктура нефтепровода «Дружба» не позволит польскому оператору транспортировать нефть в Белоруссию, сохранив поставки на свои НПЗ. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе польского оператора «Дружбы» компании PERN.

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

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