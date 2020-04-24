Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПольша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража. В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге «Газпром» должен выплатить польской компании $1,5 млрд.
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с чего всё началось
"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", — утверждают
 в польской компании.
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