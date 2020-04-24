с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража. В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге «Газпром» должен выплатить польской компании $1,5 млрд.

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Футбол «Милан» рассматривает Йовича в качестве замены Ибрагимовичу 22-летний нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может заменить шведа Златана Ибрагимовича в «Милане», сообщает Calciomercato.

Армия и оружие В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия. 42

Общество Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. 5

Общество Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни. 29

Экономика Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 2,3K

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 421

Происшествия Бытовой газ взорвался в многоэтажке в Новой Москве По данным журналистов, газ взорвался в одной из квартир на 10-м этаже 12-этажного дома, взрывной волной выбило стекла трех окон. 2

Общество В России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека За сутки в 83 российских регионах выявили 6361 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 3 тыс. человек Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, достигло 3077 человек.

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 972

Культура Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 43

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 940