Энергетика
КоммерсантъПольша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража. В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге «Газпром» должен выплатить польской компании $1,5 млрд.
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с чего всё началось
"Это является грубым нарушением условий Ямальского контракта, поскольку на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта", — утверждают в польской компании.РИА Новости24 апреля в 13:22
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