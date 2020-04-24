с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража. В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге «Газпром» должен выплатить польской компании $1,5 млрд.

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Общество Ослабить режим самоизоляции на майские праздники предлагает СПЧ По мнению членов Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), в стране существуют условия для смягчения ограничительных мер. 998

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 218

Общество Куйвашев ввел пропускной режим в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в ряде городов Свердловской области на время майских праздников вводится пропускной режим. 232

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков. 53

Экономика ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир» Центробанк перенес срок, к которому пенсионеры должны быть переведены на использование карт «Мир», на три месяца – до 1 октября. 21

Здоровье Расширен список симптомов коронавируса Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19. 9

Происшествия Из Индии и Таиланда в Кузбасс возвращается ещё 21 человек В ночь с 24 на 25 апреля вывозной рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» почти с 200 россиянами прибыл в новосибирский аэропорт «Толмачёво» из индийского штата Гоа. 2

Политика Около половины пользователей Твиттера, пишущих о коронавирусе, не являются реальными людьми В результате исследования выяснилось, что специальные программы-боты пишут чаще, чем это делают люди и массово перемещаются из одного сегмента социальной сети в другой, а также распространяют дезинформацию.

Экономика Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.

Политика Байден предположил, что Трамп отложит президентские выборы Президент США Дональд Трамп отменит президентские выборы, предрек кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден 23 апреля во время предвыборного мероприятия, проходившего в онлайн-режиме, передает Fox News. 1

Общество Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным. 202

Происшествия В Хакасии выявили крупный очаг заражения коронавирусом Абакан, 25 апреля 2020, 07:09 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки были выявлены 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. 40

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 183

Технологии Facebook выпустит сервис для видеоконференций Компания Facebook анонсировала Messenger Rooms — сервис для видеоконференций, в которых может участвовать до 50 человек без ограничений по времени. 1

Хоккей Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ОИ-2022 Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала новый рейтинг сборных команд, определяющий посев олимпийского мужского хоккейного турнира в Пекине 2022 года.