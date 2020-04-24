с чего всё началось

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража. В марте PGNiG выиграла спор о пересмотре цен на поставки. В итоге «Газпром» должен выплатить польской компании $1,5 млрд.

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Финансы ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 1,1K

Общество Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 570

Общество Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться. 156

Экономика Лукашенко подписал указ о поддержке экономики страны Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о мерах поддержки экономики и социальной сферы страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая. 113

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 148

Общество Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы. 269

Гаджеты Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1 После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.

Экономика В Минэкономразвития оценили потери экономики из-за коронавируса Министр экономического развития Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 1" озвучил сумму совокупных издержек российской экономики из-за коронавируса. 247

Общество Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК. 1,8K

Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 358

Энергетика Deutsche Bank: российского ФНБ хватит на два года Ресурсов Фонда национального благосостояния (ФНБ) РФ будет достаточно на два года, если цена нефти Urals сохранится на уровне $15 за баррель. 1,7K

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,3K

Происшествия В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. 55

Политика Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 33