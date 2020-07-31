Общество
RT на русскомПольша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Всего ведомством исполнено более 40 запросов польской стороны. Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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с чего всё началось
Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.РИА Новости09:29
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