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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Всего ведомством исполнено более 40 запросов польской стороны. Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.
РИА Новости09:29
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РИА Новости

Польша рассказала о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

РИА Новости11:19
Коммерсантъ

В Сейме заявили, что при ремонте в России в Ту-154 Качиньского заложили тротил

Коммерсантъ10:39
Взгляд.ру

Авиаэксперт объяснил возможность появления следов тротила на деталях самолета Качиньского

Взгляд.ру11:35
РБК

В Польше заявили о связи крушения самолета Качиньского с ремонтом борта

РБК12:43
ТАСС

В Польше представили фильм о причинах авиакатастрофы под Смоленском без новых фактов

ТАСС08:46
Газета.Ru

Польша заявила о новых деталях в расследовании крушения самолета Качиньского

Газета.Ru09:39
Московский Комсомолец

Польша заявила о «заложенном» в России тротиле в самолет Качиньского

Московский Комсомолец07:49
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
ТАСС09:25
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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru09:46
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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