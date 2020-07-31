Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Всего ведомством исполнено более 40 запросов польской стороны. Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.
РИА Новости09:29
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Виктор Алкснис: Предполетный осмотр самолета Качиньского выявил бы взрывное устройство

Комсомольская правда11:51
Газета.Ru

Польша заявила о новых деталях в расследовании крушения самолета Качиньского

Газета.Ru09:39
Взгляд.ру

Авиаэксперт объяснил возможность появления следов тротила на деталях самолета Качиньского

Взгляд.ру11:35
РИА Новости

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154

РИА Новости11:19
ТАСС

В Польше представили фильм о причинах авиакатастрофы под Смоленском без новых фактов

ТАСС08:46
Коммерсантъ

В Сейме заявили, что при ремонте в России в Ту-154 Качиньского заложили тротил

Коммерсантъ10:39
Московский Комсомолец

Польша заявила о «заложенном» в России тротиле в самолет Качиньского

Московский Комсомолец07:49

Суд США отменил смертный приговор Царнаеву за теракт на марафоне

«Смертный приговор Джохару Царнаеву по пунктам 4, 5, 9, 10 и 14 обвинения отменён, дело передано в (нижестоящий) окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора», — говорится в решении.
RT на русском15:27
42

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс15:13