Общество
ВедомостиПольша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
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с чего всё началось
Самолет президента Польши потерпел крушение 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.РИА Новости09:29
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