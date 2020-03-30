с чего всё началось

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Общество В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Политика Путин дал полпредам поручения по борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями главы государства в федеральных округах и дал ряд поручений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Общество Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Происшествия Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

Политика Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.

Шоу-бизнес Ксения Собчак уверена, что перенесла коронавирус Во время онлайн-трансляции в социальных сетях телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками уверенностью в том, что перенесла коронавирус, и рассказала о своих симптомах - в частности, звезда временно потеряла голос и ей пришлось "закапывать адреналин через трубочку".

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Общество Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Общество «Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.

Политика Тимошенко призвала избавиться от Зеленского Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после принятия закона о рынке земли призвала избавиться от президента и парламента на Украине.

Спорт Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.