Энергетика

РБКРБКПольша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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с чего всё началось
Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с «Газпромом» о цене на газ, сообщила
 польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
РБКвчера в 15:53

Подробнее о событии

«Газпром экспорт» изучает решение арбитража по цене на газ для PGNiG

РИА Новостивчера в 14:34

В «Газпроме» изучают решение арбитражного суда Стокгольма по спору с PGNiG

ТАССвчера в 15:03

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Интерфаксвчера в 12:59

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

Lenta.ru02:00

Польша заявила о победе над «Газпромом» в судебном споре о цене на газ

РБКвчера в 15:53

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 16:08

«Газпром» изучает решение Стокгольмского арбитража по спору с Польшей

Газета.Ruвчера в 14:24
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Комментарии

Общество

В Башкирии введут режим полной самоизоляции

Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Российская газета 02:51
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Общество

В России с 1 апреля повысят пенсии

В России с 1 января 2020 года на 6,6% повысились пенсии.
Кубань 24 02:20
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 вчера в 16:03
Единоборства

Уайт: бой Хабиба и Фергюсона состоится 18 апреля где-то на этой Земле

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о турнире UFC 249, главным событием которого должен стать поединок чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Чемпионат вчера в 17:39
Общество

Регионы смогут с июля вводить налоги для самозанятых

Госдума приняла закон, разрешающий регионам с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых, следует из сообщения на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 03:49
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Политика

Путин дал полпредам поручения по борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями главы государства в федеральных округах и дал ряд поручений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 10:11
Футбол

Виллиан: «Думаю, что секрет успеха „Ливерпуля“ в постоянстве»

Полузащитник "Челси" Виллиан высказал своё мнение о причинах успехов "Ливерпуля" в последних сезонах.Я думаю, что секрет [успеха "Ливерпуля"] заключается в постоянстве.
Soccer.ru 00:52
Общество

Режим самоизоляции: какие ограничения ввели на Кубани

Какие еще ограничения действуют на Кубани Режим "повышенная готовность" в Краснодарском крае начал действовать 15 марта 2020 года.
Деловая газета. Юг 02:09
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Происшествия

Состояние зараженного коронавирусом в Кузбассе улучшилось

Состояние одного зараженного коронавирусной инфекцией, находящегося в больнице Кемерово, незначительно улучшилось, количество пациентов с подозрением на контакт с носителями вируса, которых наблюдают врачи, уменьшилось до 10, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 00:30
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес

Ксения Собчак уверена, что перенесла коронавирус

Во время онлайн-трансляции в социальных сетях телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками уверенностью в том, что перенесла коронавирус, и рассказала о своих симптомах - в частности, звезда временно потеряла голос и ей пришлось "закапывать адреналин через трубочку".
Газета.Ru 03:45
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Армия и оружие

Первый американский военный умер от коронавируса

Умер военный США, инфицированный коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил шеф Пентагона Марк Эспер.
Известия вчера в 21:56
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Общество

Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей

Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
REGNUM вчера в 12:43
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Общество

«Яндекс» рассчитал индекс самоизоляции для городов России

Специалисты компании проанализировали обезличенные данные, собираемые среди пользователей приложений "Яндекса", и получили статистику, на основе которой был рассчитан индекс самоизоляции для российских городов.
Planet Today вчера в 08:46
Политика

Тимошенко призвала избавиться от Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после принятия закона о рынке земли призвала избавиться от президента и парламента на Украине.
ФАН вчера в 21:44
Спорт

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.
ФАН вчера в 08:36
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
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