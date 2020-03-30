с чего всё началось

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Игры Слухи: следующая часть Resident Evil «разозлит многих» Авторитетный инсайдер, известный под псевдонимами Dusk Golem и AestheticGamer, у себя в микроблоге поделился неподтверждённой информацией о следующей игре во франшизе Resident Evil.

Происшествия В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом 29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.

Происшествия На Кубани выписали второго заболевшего коронавирусом Краснодар, 30 марта 2020, 09:51 — REGNUM Второй пациент, у которого было выявлено заражение новым коронавирусом, выздоровел в Краснодарском крае.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника» В понедельник, 30 марта, Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в инстаграм в live-режиме поведал о возможной отмене боя с Тони Фергюсоном.

Общество Брянск оказался в лидерах по уровню самоизоляции По состоянию на 8 часов утра 31 марта Брянск оказался в лидерах среди остальных городов России.

Общество Для всех жителей Татарстана ввели режим самоизоляции С 30 марта в Республике Татарстан вводится режим самоизоляции для всех жителей – в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Общество «Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество В Новосибирской области вводится режим самоизоляции К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.

Общество Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама Как отметила глава города, ее с дочерью отправили в маленькую деревушку, где она находились под наблюдением специалистов.

Общество Госдума одобрила уголовное наказание за распространение фейков Государственная дума во вторник, 31 марта, приняла поправки об уголовном наказании для граждан за публичное распространение фейков.