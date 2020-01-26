В Польше заявили об исходящей от России угрозе.

Польша заявила об исходящей от России угрозе

Общество Назван вероятный источник коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Политика Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.

Политика Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании «В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.

Здоровье Стали известны первые симптомы китайского коронавируса Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.

Политика Путин: преступления нацистов не имеют срока давности В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.

Религия Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

Политика Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине Американская журналистка Мэри Луиз Келли, которая работает на радиостанции NPR, рассказала, как госсекретарь США Майк Помпео обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном ситуации в Иране.

Общество Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.

Фигурное катание Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.

Происшествия В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.

Авто В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.

Политика Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.

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Политика Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.

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Биатлон Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.