Политика
Газета.RuПольша заявила об исходящей от России угрозе
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Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Политика
Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео
Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Общество
Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»
Футбол
«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы
Политика
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Политика
Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине
Американская журналистка Мэри Луиз Келли, которая работает на радиостанции NPR, рассказала, как госсекретарь США Майк Помпео обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном ситуации в Иране.
Общество
Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Политика
Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии
МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей
Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Здоровье
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
Авто
В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Политика
Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России
Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Экономика
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Биатлон
Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне
Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».