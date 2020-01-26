Политика

Газета.RuГазета.RuПольша заявила об исходящей от России угрозе

В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
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В Польше заявили об исходящей от России угрозе

Lenta.ru11:45

В Польше заявили об исходящей от России угрозе и попросили НАТО усилиться

Росбалт12:33

Польша заявила об исходящей от России угрозе

Газета.Ru12:51
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Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Политика

Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.
РИА Новости 13:26
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео

Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Lenta.ru 08:13
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
Здоровье

Стали известны первые симптомы китайского коронавируса

Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Радио Комсомольская правда вчера в 23:38
Общество

Россиянин завоевал еще три «Порно-Оскара»

Lenta.ru 08:37
Футбол

«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

Спорт-Экспресс 13:01
Политика

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

В телеграмме глава государства указывает, что преступления нацистов не имеют срока давности и им нет прощения и забвения, потому попытки переписать историю недопустимы и безнравственны.
Московский Комсомолец 11:16
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Политика

Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине

Американская журналистка Мэри Луиз Келли, которая работает на радиостанции NPR, рассказала, как госсекретарь США Майк Помпео обругал ее в нецензурных выражениях за вопросы об Украине во время интервью, посвященном ситуации в Иране.
Комсомольская правда вчера в 00:56
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Коммерсантъ 12:59
Политика

Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии

МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Коммерсантъ 24 января в 10:42
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей

Фигуристы Синицина и Кацалапов обыграли судей Сенсацией завершились соревнования танцоров на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском городе Граце.
Экспресс газета 04:15
Происшествия

В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира

По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Российская газета 13:00
Здоровье

Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился

Москва 24 вчера в 11:52
Авто

В Сети выставили на продажу растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

На сегодняшний день растянутый Mercedes-AMG G63 реализуется в Германии за 499 тысяч 800 евро, что при переводе на рубли означает сумму в 34 млн 205 тысяч рублей.
Pnzdrive 01:19
Политика

Появилось видео рассуждений Трампа о противостоянии Украины и России

Агентство Associated Press опубликовало 25 января видео с ужина президента США Дональда Трампа в 2018 году, во время которого он рассуждает о ситуации на Украине, призывает уволить на данный момент уже бывшего американского посла в Киеве Мари Йованович и критикует Джорджа Буша – младшего.
Известия вчера в 22:27
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости 05:44
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

Газета.Ru 08:56
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru 11:13
Политика

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
RT на русском 13:26
Биатлон

Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
Матч ТВ 11:58
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
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Лех Качиньский
Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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Консервативная политическая партия Польши.
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