Политика

Газета.RuГазета.RuПольша заявила об исходящей от России угрозе

В Польше заявили об исходящей от России угрозе.
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В Польше заявили об исходящей от России угрозе

Lenta.ru11:45

Польша заявила об исходящей от России угрозе

Газета.Ru12:51

В Польше заявили об исходящей от России угрозе и попросили НАТО усилиться

Росбалт12:33

Качиньский призвал усилить позиции НАТО из-за исходящей от РФ «угрозы»

ФАН13:59
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

В США подтвержден четвертый случай заболевания китайским коронавирусом

Подтвержден четвертый случай заболевания в Соединенных Штатах новым коронавирусом 2019-nCoV, заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес штата Калифорния, 26 января сообщает CNN.
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Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Коммерсантъ 12:59
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Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
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В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
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В Британии показали монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
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Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

Приступ зараженного коронавирусом сняли на видео

Трясущегося в лихорадке зараженного коронавирусом сняли на видео в китайской больнице.
Lenta.ru 08:13
Общество

Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

В Иране в полете загорелся пассажирский самолет

Самолет в Иране совершил экстренную посадку после того, как у него в полете загорелся двигатель. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.
BFM.ru 10:21
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Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Авто

Назвали автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

Какие автомобили можно купить на льготных условиях теперь, рассказала «Российская газета».
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«Ахмат» предложил болельщикам выбрать дизайн новой формы

Спорт-Экспресс 13:01
Футбол

Фанаты «Нанта» почтили память погибшего Салы перед матчем с «Бордо»

Болельщики «Нанта» перед матчем Лиги 1 с «Бордо» (0:1) организовали яркий перформанс в память о погибшем бывшем нападающем клуба Эмилиано Сале.
Чемпионат 14:39
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
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Наука

Китайский коронавирус оказался гибридом вирусов змеи и летучей мыши

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Происшествия

В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
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Общество

Ракета упала на территорию посольства США в Багдаде

8 января две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, одна разорвалась возле посольства США.
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«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

Омский "Авангард" обыграл "Металлург" из Магнитогорска, продлил серию побед в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей и стал пятым клубом, обеспечившим себе участие в плей-офф сезона-2019/20.
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Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости вчера в 02:13
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Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
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Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 07:48
Экономика

Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости вчера в 19:23
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Волосы действительно седеют от стресса

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Биатлон

Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце.
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Общество

Алена Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала

Известная телеведущая Алёна Водонаева вновь оскорбила потенциальных получателей маткапитала.
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Президент Польши (2005—2010), мэр Варшавы (2002—2005), один из лидеров партии «Право и справедливость». Погиб в авиакатастрофе в Смоленске.
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