Умные зубные имплантаты препятствуют росту бактерий

В новом исследовании, опубликованном в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) заявили, что «умный» зубной имплантат может улучшить существующие устройства за счет использования устойчивых к биопленкам наночастиц и источника света с батарейным питанием для улучшения здоровья окружающей ткани десен.