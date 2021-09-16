Будьте в Плюсе

Польша заявила о планах не продлевать контракт по поставке газа

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в конце 2022 года, сообщил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
OilCapital.ru
О планах Польши заявил энергетический представитель польского правительства Петр Наимский.
Banki Loans
Baltic Pipe — газопровод, строящийся между Польшей и Данией.
ПРАЙМ
Польша сейчас покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год.
РИА Новости

Подробнее о событии

Польша заявила о планах не продлевать контракт по поставке газа
REGNUM00:24
Уполномоченный правительства Польши: Варшава не будет продлевать контракт с «Газпромом»
РИА Новости19:49
Варшава не станет продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 г. — польский чиновник
Евразия Daily13 сентября в 08:18
Польша все еще намерена отказаться от российского газа в 2022 году из-за газопровода Baltic Pipe
ГЛАС.RU14 сентября в 04:27
Kierunek Chemia: Польша — зона, свободная от российского газа
Новостной фронт13 сентября в 08:19
В Польше не намерены продлевать контракт с «Газпромом»
ИА Красная Весна13 сентября в 08:18
Польша объявила «газовую войну» России и Германии
Banki Loansвчера в 09:03

Интересное

Умные зубные имплантаты препятствуют росту бактерий

В новом исследовании, опубликованном в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) заявили, что «умный» зубной имплантат может улучшить существующие устройства за счет использования устойчивых к биопленкам наночастиц и источника света с батарейным питанием для улучшения здоровья окружающей ткани десен.
Medical Insiderвчера в 02:29

Байден, Джонсон и Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности.
Lenta.ru00:12