Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом», срок действия которого истекает в конце 2022 года, сообщил полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
В новом исследовании, опубликованном в журнале ACS Applied Materials & Interfaces, ученые из Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania) заявили, что «умный» зубной имплантат может улучшить существующие устройства за счет использования устойчивых к биопленкам наночастиц и источника света с батарейным питанием для улучшения здоровья окружающей ткани десен.