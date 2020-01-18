МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Польша заявила права на предметы искусства в России

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