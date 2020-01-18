Политика
РИА НовостиПольша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Энергетика
Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения
"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", - говорится в заявлении.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Общество
Колонна тракторов прошла по Берлину в акции протеста
Протестующие против политики властей ФРГ в области сельского хозяйства фермеры провели колонну сельхозтехники через центр Берлина.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая супруга бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова сыграла роскошную свадьбу с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Общество
Синоптики пообещали метель в Москве
В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Политика
Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35
Армия и оружие
МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Общество
19-летняя украинка продала девственность за 1,3 млн евро
Уроженка Харькова, проживающая в США продала свою девственность на аукционе за 1,3 млн евро, пишет Росбалт.
Общество
Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства
Культура
Умер создатель первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В Санкт-Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, известный как соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Общество
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Политика
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
Происшествия
Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя
В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Политика
В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.