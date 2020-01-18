Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольша заявила права на предметы искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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Польша обвинила СССР в уничтожении того, «что не удалось украсть или сжечь Германии»

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Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
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Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

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Политика

Лавров заявил, что до крушения «Боинга» у границ Ирана летали F-35

Политика Сегодня вчера в 08:24
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МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

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