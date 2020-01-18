Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать763

Подробнее о событии

Польша заявила о правах на ряд предметов искусства в России

РИА Новости14:37

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Газета.Ru10:25

МИД Польши опубликовал список «реквизированных» СССР объектов культуры

ФАН07:00

Польша заявила о своих правах на ряд предметов искусства в России

Известия07:47

Польша составила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

Коммерсантъ07:47

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

RT на русском07:51

Варшава предъявила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

ТАСС06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Шоу-бизнес

Внук Михалкова навестил Ксению Пунтус в больнице

RuNews24.ru 15:42
Политика

Пушков ответил на комментарий Помпео о смене правительства в РФ

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отставку российского правительства.
Аргументы недели вчера в 14:41
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Общество

Путин осмотрел экспозицию трехмерной панорамы «Дорога через войну»

Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года. По экспозиции президента провел ее автор Дмитрий Поштаренко.
РЕН ТВ 07:34
Политика

Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
RT на русском 08:57
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Кино

Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»

Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
VSE42.RU 16 января в 23:28
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит вчера в 05:50
Здоровье

Предъявление «сверхобъемной» медпомощи останется в перечне нарушений в предъявлении счетов на оплату из ОМС

Однако ВС РФ счел, что предъявление к оплате медпомощи сверх распределенного Комиссией по разработке терпрограммы ОМС объема правомерно отнесено к нарушениям в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, являющихся основанием для отказа в оплате медпомощи, и соответствует законодательству об ОМС.
Гарант вчера в 10:51
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Общество

Синоптики предупредили о тепловой аномалии в Москве и Эвенкии

Гидрометцентр сообщил, что наибольшее отклонение от климатической нормы в сторону плюсовых температур в ближайшие 10 дней будет наблюдаться в столичном регионе, Санкт-Петербурге и в Эвенкии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:21
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Политика

Путин рассказал ветеранам о планах по реализации нацпроектов

Достигать целей по экономическому росту президент России планирует за счет реализации национальных проектов.
ТК Звезда 11:47
Происшествия

На акции «жёлтых жилетов» в Париже задержаны более 30 человек

RT на русском 13:34
Политика

Мишустин пообещал отслеживать доходы россиян через единую систему

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией КПРФ пообещал, что в России появится единая система, которая будет контролировать доходы всех граждан страны.
Компания 16 января в 04:48
Культура

Мишустин поздравил Бориса Невзорова с юбилеем

ТАСС 09:37
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Российская газета 06:58
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Turkmenportal 06:49
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Здоровье

Росздравнадзор: свыше 250 россиян скончались после приема лекарств

После приема лекарств в России скончался 251 человек. И это неполная статистика за 2019-й год - данные приведены только за 9 месяцев.
Вечерний курьер вчера в 04:58
Политика

Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.
Взгляд.ру 12:34
Футбол

Исламхан начал тренироваться с «Зенитом»

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан начал тренироваться с «Зенитом».
Sports.ru 04:59
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти от употребления снюсов

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости вчера в 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное