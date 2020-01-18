Политика
Газета.RuПольша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Общество
Жители Латвии возмутились из-за русского языка
Депутат парламента Латвии Александр Кирштейнс отметил пост в Twitter, в котором одна из его соотечественниц возмутилась из-за использования русского языка в Риге.
Авто
АвтоВАЗ изменил название Chevrolet Niva
По итогу прошлого года российским дилерам марки удалось реализовать 20 000 внедорожников Chevrolet Niva, а 1302 автомобиля из данного числа было продано уже после того, как АвтоВАЗ выкупил долю GM.
Политика
МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине
Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
Единоборства
Прямой эфир боя Макгрегор против Серроне проведёт «Рен-ТВ»
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, США.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Здоровье
Названы симптомы рака легких на лице
Медики рассказали, как рак легких проявляется на лице больного. На первых стадиях недуга его сложно обнаружить по явным симптомам.
Космос
Маск назвал трагедией каждый будущий запуск новой ракеты NASA
Основатель SpaceX Илон Маск в своем Twitter сравнил с трагедией ситуацию с запусками перспективной ракеты NASA, которая пока носит рабочее название SLS.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Футбол
Зидан: «Лопетеги не нужно жаловаться. Гол отменен справедливо»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о победе в матче 20-го тура Примеры с "Севильей":В первом тайме "Реалу" было непросто.
Общество
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
В России зафиксировали первую смерть из-за сосательного табака (снюса) на фоне вспышки потребления никотиновых изделий.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.