Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.

Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России

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