Политика
Газета.RuПольша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Футбол
Зидан — об отменённом голе «Севильи»: был фол, не нужно жаловаться
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о спорных судейских решениях в домашнем матче 20-го тура испанской Примеры с "Севильей" (2:1).
Армия и оружие
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма
Разведку у границ Крыма провел американский стратегический беспилотник. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на PlaneRadar.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин заявил, что не считает правильной практику, когда глава государства бессрочно находится у власти, передает РИА "Новости".
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Футбол
«Лейпциг» одержал волевую победу над «Унион Берлин»
"Лейпциг" обыграл "Унион Берлин" в матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Культура
Лев Лещенко поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Сегодня певцу Игорю Николаеву исполняется 60 лет, поэтому его поздравляют не только поклонники, но и многие коллеги шоу-бизнеса.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерск Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Происшествия
Самолет Utair совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске
Пассажирский самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Екатеринбург — Сургут, совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топливомера.
Шоу-бизнес
Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навестил Ксению Пунтус в больнице
Внук Никиты Михалкова отправился в больницу, чтобы проведать свою избранницу Ксению Пунтус.
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в истязании своих детей
Фрунзенский районный суд заключил под стражу на два месяца жителя Петербурга, отца троих несовершеннолетних детей Максима Бердникова, обвиняемого в истязании своих детей - шестилетней дочери и четырехлетнего сына, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Общество
Беспорядки в Бейруте: пострадали 165 человек
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Шоу-бизнес
Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.
Кино
Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в фильмы от Marvel
Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
Общество
В России зафиксирован первый случай смерти из-за снюса
В России зафиксирован первый случай смерти из-за употребления снюса. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Гаджеты
NVIDIA официально снизила цены на GeForce RTX 2060
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар прибыл в столицу Германии Берлин для участия в конференции по Ливии.
Киберспорт
Групповой этап DreamLeague Leipzig Major: NaVi и Virtus.pro дадут жару
Chaos Esports Club 4. beastcoast Группа С: "Зверя нет сильней медведя" Состав группы: Alliance Invictus Gaming Reality Rift Virtus.pro Открывающие пары: Reality Rift — Invictus Gaming Alliance — Virtus.pro Наше мнение: Invictus Gaming и Alliance уже сыграли на MDL Chengdu Major свой первый мейджор в сезоне, что определенно придаст им уверенности на турнире в Лейпциге.