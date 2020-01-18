Политика

Газета.RuГазета.RuПольша заявила права на ряд шедевров искусства в России

Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
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