Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольша заявила права на ряд произведений искусства в России

МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
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В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
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Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
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Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию

Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
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В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне

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