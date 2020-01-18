Политика
РИА НовостиПольша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Читать в источнике
Оценить1225
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Хоккей
Сын Овечкина эмоционально отреагировал на исторический хет-трик папы в НХЛ
За достижением хоккеиста следил сын Овечкина Сергей, который радовался голам своего отца, хлопая в ладоши.
Космос
Как будет называться марсоход NASA Mars 2020
Политика
В Госдуме началось рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост премьера
Госдума приступила к обсуждению кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Здоровье
Популярное у россиян лекарство изымают из аптек: оно смертельно опасно
Есть вероятность смертельного исхода. Две партии препарата не соответствуют показателю «Пирогенность».
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Наука
Алгоритм DeepMind взялся за две самых сложных задачи биологии
На этой неделе команда DeepMind опубликовала в научном журнале Nature две статьи, посвященные использованию алгоритмов в биологии.
Кино
Появился трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниелом Рэдклиффом
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Политика
СМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций
Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Кино
Клим Шипенко объяснил успех комедии «Холоп»
Футбол
Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»
Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Армия и оружие
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Общество
Германия готовится отказаться от использования угля в энергетике
К 2038 году Германия собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове
Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.
Здоровье
Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным
Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Приморье
Специалисты зафиксировали превышение эпидемического порога по ОРВИ в Приморском крае. В основном болеют дети дошкольного возраста.
Здоровье
Ученые оценили число заразившихся новым вирусом из Китая в тысячу человек
Число людей, потенциально зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в Китае, может превышать 1,7 тыс. Об этом говорится в исследовании Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона.
Общество
Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве
В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Религия