МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России. "В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Политика СМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".

Происшествия Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.

Армия и оружие Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию Группа боевиков численностью до 50 человек атаковала позиции сирийской армии в районе населенного пункта Абу-Джреф, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Общество Синоптики предупредили о резком похолодании в Кирове Днём 23 января температура упадёт до - 6 ˚ С, 24 января — до - 8 ˚ С. В ночь на пятницу прогнозируют похолодание до - 12 ˚ С. Ранее ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России сообщало об ухудшении погоды в пятницу, 3 января, в Петербурге.

Здоровье Минздрав обновит порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным Сообщается, что субъектам страны, в которых ВИЧ-инфекция встречается у беременных женщин более чем на 1%, советуют проводить обследование всем, кто обратился в больницу в возрасте от 15 до 55 лет, а также тем, кто не был обследован ранее.

Здоровье Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Приморье Специалисты зафиксировали превышение эпидемического порога по ОРВИ в Приморском крае. В основном болеют дети дошкольного возраста.