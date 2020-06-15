Энергетика
Российская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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Последние новости из Китая гласят о том, что массовое производство чипсета начнётся в этом году. gizmochina.com Кроме того, сообщается, что устройства с новым процессором будут представлены в начале 2021 года, спустя почти год после его анонса.
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Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
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"Ростов" на официальном сайте подтвердил информацию о шести случаях заражения коронавирусной инфекцией в команде.
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В Москве побит температурный рекорд 1892 года
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