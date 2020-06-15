Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
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«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

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Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

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Экономика

Прокуратура разъяснила как оплачивается удаленная работа

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REGNUM 05:26
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Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

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Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
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Полиция США поддержала раненных при стрельбе сотрудников ДПС в Москве

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Экономика

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Общество

Минтруд перечислил условия сокращения размера больничного

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Общество

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РИА Новости вчера в 20:57
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Любовь Успенская пришла на «Дом-2» ради старожила проекта

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Общество

В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

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"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
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По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Samsung предлагает в России смартфоны в аренду за полцены

После 12 платежей участник программы получит возможность обменять смартфон на новый.
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Технологии

Фонд сооснователя Mail.ru Group привлек $100 млн

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Общество

Греция объявила дату начала выдачи виз гражданам РФ

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Экономика сегодня 07:07
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Общество

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Министерство просвещения утвердило даты проведения ЕГЭ. Пробные экзамены назначены на 29 и 30 июня, они пройдут без выпускников.
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Авто

Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России

Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

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Путин поручил доводить до суда дела о картельных сговорах

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146 человек в Ростовской области за сутки заразились коронавирусом

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Со свердловского заммэра-взяточника взыщут 3 млн рублей

«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — сообщает пресс-служба.
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