Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфакс15 июня в 06:31

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Газпром бьет по Польше ее же оружием

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«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

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«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07
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Общество

Ветераны войны в Афганистане пригрозили Киркорову после ролика про ВДВ

Заместитель председателя Центрального правления ветеранов Афганистана Владимир Кошелев в беседе с телеканалом "360" пригрозил Филиппу Киркорову после скандального ролика с тельняшкой и голубым беретом.
РИА Новости 01:23
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Армия и оружие

Российский бронетранспортер подорвался в Сирии

В Сирии подорвался российский бронетранспортер БТР-82А. В Минобороны РФ сегодня сообщили, что российские военные не пострадали.
Русская Планета вчера в 07:55
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Политика

Россиянина задержали в Грузии по делу о подготовке убийства

Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала гражданина России в рамках дела о подготовке убийства, сообщило ведомство на своём сайте.
Право.ру вчера в 07:40
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Общество

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

По словам Вильфанда, похолодание будет связано с перемещением холодного фронта.
ТАСС вчера в 23:08
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Происшествия

Учебный самолет сел на автодорогу в Татарстане из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолет Cessna из-за отказа двигателя приземлился на автодорогу в районе Бугульмы в Татарстане.
Газета.Ru 01:34
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
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Общество

Президента Арктической академии наук в Петербурге обвинили в госизмене

Учёному, президенту Арктической академии наук в Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, пишет 15 июня «Интерфакс», ссылаясь на адвоката учёного Ивана Павлова.
78.ru 15 июня в 04:27
1,3K
Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Общество

МС-21 испытали в полете с выключенным двигателем

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Происшествия

В Ульяновске задержан первый заместитель главы города

Первый заместитель главы Ульяновска Михаил Сычев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС вчера в 12:41
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM вчера в 01:04
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Наука

Наночастицы поднимут литий-ионные батареи на качественно новый уровень

Литий-ионные аккумуляторы вырабатывают электричество, перемещая ионы между двумя электродами - отрицательно заряженным катодом и положительно заряженным анодом.
Популярная механика вчера в 16:58
Общество

Новогодние праздники в 2021 году могут урезать

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК вчера в 09:09
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Известия вчера в 20:11
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Армия и оружие

Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии

Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro вчера в 22:31
8
Общество

Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет

С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Профиль вчера в 01:39
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Общество

СМИ узнали о появлении мошеннических сайтов в преддверии голосования

За последние дни в Сети появилось несколько доменов, которые своими электронными адресами напоминают сайт голосования по поправкам в Конституцию (2020og.ru).
РБК 00:21
Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Общество

Пригожин прокомментировал высказывание Бони о «нищебродах»

РИА Новости вчера в 17:49
7
Интернет

WhatsApp запускает денежные переводы

В мессенджере WhatsApp появится функция денежных переводов. Facebook приступил к запуску сервиса электронных платежей с понедельника.
Деловое.ТВ вчера в 04:35
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Как работают Яндекс.Новости?
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