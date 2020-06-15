Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
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Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

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«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

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«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

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Происшествия

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

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Экономика

Треть компаний в России проигнорировали господдержку

Около трети российских компаний проигнорировали предложенные правительством меры господдержки в кризис, поскольку посчитали их неэффективными.
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Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке

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Общество

ПФР объявил о дополнительных выплатах в условиях карантина

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о дополнительных денежных выплатах, которые полагаются гражданам в период карантина по коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.
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Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

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Общество

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Предполагается, что обсервацию отменят 22-24 июня. Точную дату власти региона назовут в ближайшее время.
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Происшествия

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Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
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Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

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Происшествия

В Ингушетии задержали предполагаемого зачинщика перестрелки

Полицейские задержали предполагаемого зачинщика перестрелки в Назрани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 08:26
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Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
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На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Общество

Аксенов рассказал о правилах отдыха в Крыму этим летом

В Крыму открылся курортный сезон. Интервью телеканалу "Россия 1" # Крым # Россия Опубликовано Сергеем Аксеновым Среда, 17 июня 2020 г.
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Общество

Экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов нашел новую работу

Желаем Игорю Анатольевичу на новом посту успехов и внутренней гармонии.
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Skoda тестирует обновленный кроссовер Skoda Karoq

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В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

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Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

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В сети появился трейлер романтической комедии «Палм-Спрингс»

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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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