Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаПольша ждет 1,5 миллиарда долларов от «Газпрома»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
Интерфакс15 июня в 06:31

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Дешевый газ в Европе загоняет антироссийские проекты Польши в убытки

Евразия Dailyвчера в 08:38

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.ру16 июня в 15:30

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфакс16 июня в 02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъ16 июня в 03:32

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАСС16 июня в 02:46

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUM16 июня в 04:04
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Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеруTelegram.
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Общество

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Актер и режиссер Олег Борецкий умер на 57-м году жизни, сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров в Facebook.
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Армия и оружие

США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской

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Армия и оружие

Турция начала военную операцию на севере Ирака

Вечерний курьер вчера в 06:19
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Общество

В России предложили снизить транспортный налог на 25%

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REGNUM 02:27
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Общество

Хоккеист Дацюк приехал в монастырь на Урале помолиться

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Политика

В Белоруссии задержали главного конкурента Лукашенко

Минск, 18 июня 2020, 12:23 — REGNUM Основного конкурента Александра Лукашенко на проходящих в Белоруссии президентских выборах, бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии.
REGNUM 05:23
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Эмин Агаларов поделился подробностями развода с Аленой Гавриловой

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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
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Политика

ЕС продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
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Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции

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Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

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