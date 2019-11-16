Общество
RT на русскомПольша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы
Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.
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Польша попросила ЕС не давать Украине новых преференций на поставки сельхозпродукции
Московский Комсомолец11:54
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