Общество

RT на русскомRT на русскомПольша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Польша попросила ЕС не давать Украине новых преференций на поставки сельхозпродукции

Московский Комсомолец11:54

Польша требует лишить Украину преференций на торговлю кукурузой с Европейским Союзом

Piter.tv11:51

Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

РИА Новости10:28

Полякам стало мешать украинское зерно

Взгляд.ру11:00

Польша планирует лишить Украину преференций для поставок кукурузы в ЕС

News.ru10:56

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

RT на русском10:40

Польская экономика пострадала от импортированной из Украины кукурузы

Экономика сегодня11:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия 09:24
Футбол

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе.
Metaratings 05:58
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Интернет

Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google

«Белый экран смерти» Эксперимент, который Google проводит над Google Chrome, привел к сбою в работе этого браузера в тысячах корпоративных сетей почти на два дня.
CNews вчера в 07:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с возлюбленной

Телеведущий и экс-супруг Жанны Фриске Дмитрий Шепелев опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram совместный снимок со своей возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
NewInform 10:58
Авто

Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России в октябре

Отечественный хэтчбек LADA-2114 в октябре 2019 года стал самым популярным автомобилем на вторичном рынке России.
Автоновости дня 14 ноября в 06:48
Футбол

Россия — Бельгия 0:1 (1-й тайм)

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Lenta.ru 10:57
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru вчера в 07:05
Происшествия

На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко

Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
News.ru 06:38
Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Газета.Ru 08:29
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Музыка

Первый музыкальный клип вслед за Реввой выпустил Михаил Галустян

Известный сочинский комик и шоумен Михаил Галустян 14 ноября вслед за своим коллегой Александром Реввой выпустил музыкальный клип на песню «Хочу тибя любицца».
Блокнот Краснодар вчера в 07:47
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru 14 ноября в 18:44
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости вчера в 13:44
Фигурное катание

Трусова выиграла московский этап Гран-при, Медведева стала второй

Трусова шла второй после короткой программы, однако в произвольной она стала лучшей с результатом 160,26 балла.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей

По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Вечерний курьер 14 ноября в 08:01
Шоу-бизнес

Андрей Малахов: «Татьяна Доронина перестала выходить на связь»

OAnews вчера в 11:30
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал, как похудел на 40 килограммов

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров за последнее время преобразился - сбросил лишний вес.
Вечерний курьер вчера в 03:35
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Армия и оружие

Курдские бандиты разогнали демонстрацию в поддержку армии Сирии в Мансуре

Народные новости 03:00
Общество

Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

ТАСС 10:50
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль 06:02
Спорт

Сборная России назвала состав на первые этапы Кубка мира

Определен состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, информирует официальный сайт СБР.
Спорт-Экспресс 11:27
Здоровье

Глобальная эпидемия суперинфекций началась

Каждые 11 секунд суперинфекции заражают одного человека.
Вечерний курьер 01:39
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35 у России

Соединенные Штаты пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки у России истребителей Су-35.
Московский Комсомолец вчера в 01:49
Происшествия

В Брянске в страшном ДТП на Почтовой перевернулась маршрутка

Маршуртное такси (предположительно №76) столкнулось с двумя легковушками. Маршрутка перевернулась, еще один автомобиль протаранил столб.
БрянскToday 10:09
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Европейский союз
Экономическое и политическое объединение 28 европейских государств. Европейский союз был создан Маастрихтским договором 1992 года на основе Европейского экономического сообщества и нацелен на региональную интеграцию.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное