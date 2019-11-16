"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — указывается в письме, с которым ознакомилось РИА Новости. Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться "европейского" курса.

с чего всё началось

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

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