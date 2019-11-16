Общество

RT на русскомRT на русскомПольша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

"Польша просит не предоставлять никаких новых преференций по доступу на рынок ЕС для импорта зерновых культур, включая кукурузу", — указывается в письме, с которым ознакомилось РИА Новости. Власти Украины в течение долгого времени пытаются придерживаться "европейского" курса.
РИА Новости10:28

Подробнее о событии

Польша предложила не предоставлять Украине преференций для импорта кукурузы

Красная весна12:27

Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

РИА Новости10:28

Польша требует лишить Украину преференций на торговлю кукурузой с Европейским Союзом

Piter.tv11:51

Полякам стало мешать украинское зерно

Взгляд.ру11:00

Польша планирует лишить Украину преференций для поставок кукурузы в ЕС

News.ru10:56

Польша желает лишить Украину преференций для поставок в ЕС кукурузы

RT на русском10:40

Польша попросила ЕС не давать Украине новых преференций на поставки сельхозпродукции

Московский Комсомолец11:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия 09:24
Общество

Скончался лидер партии «Новая Россия» Никита Исаев

Лидер «Новой России», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер во время поездки на поезде.
BFM.ru 06:44
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Футбол

Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)

Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
REGNUM 12:22
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Футбол

Adidas: РФС утвердил форму сборной России

В компании Adidas заявили, что производство новой формы сборной России было запущено только после того, как всё окончательно было согласовано и утверждено заказчиком.
Inc-news.ru вчера в 10:54
Происшествия

Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете

Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.
News.ru вчера в 14:34
Музыка

Клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

Юморист и шоумен Михаил Галустян представил клип на песню «Хочу тибя любицца».
iReactor 13:15
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Транспорт

Реконструированный терминал С откроют в январе в «Шереметьево»

В январе 2020 года аэропорт приступит к реконструкции ВПП-1.
Интерфакс вчера в 10:32
Политика

В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
Общество

В Испании закрыли дело против украинского олигарха Фирташа

Суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, а также семнадцати человек, которых подозревали в отмывании денег ОПГ Семена Могилевича.
Взгляд.ру 09:56
Происшествия

В Петербурге машина с двумя детьми упала в реку

RT на русском 12:17
Происшествия

На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Московский Комсомолец 01:31
Общество

Более ста человек задержаны в Париже в годовщину начала протестов

Интерфакс 12:39
Происшествия

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
Известия 10:38
Шоу-бизнес

Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер

Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Life.ru 04:13
Общество

Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»

Lenta.ru 01:07
Общество

Сильный прилив затопил итальянский город, где часто бывал Казанова

МИР 24 05:31
Футбол

Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси

Профиль 06:02
Наука

Описана библиотека ДНК-штрихкодов диатомовых водорослей

Раньше виды диатомовых водорослей определялись на основе строения внешнего скелета с помощью микроскопа, но это долгий и трудоемкий процесс.
Газета.Ru 13 ноября в 08:18
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Экономика

В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников

Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
РИА Новости 04:55
Гаджеты

В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android

Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.
Актуальные Новости вчера в 03:48
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 14 ноября в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное