Общество

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Власти Польши предлагают лишить Украину преференций, которые ей предоставляют в рамках поставок на рынок ЕС зерновых культур, в частности кукурузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо польской делегации, отправленное в Совет ЕС.
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Польша хочет лишить Украину преференций для поставок в ЕС зерна и кукурузы

Власти Польши предложили ЕС не предоставлять Украине новых преференций для импорта более дешевой кукурузы, говорится в письме польской делегации в Совет ЕС.
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